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Довбик - в старте Ромы на матч с Дженоа, Малиновский остался в запасе

Команды украинцев встретятся в поединке чемпионата Италии.
Сегодня, 12:58
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В воскресенье, 15 сентября, Дженоа примет на своем поле Рому в рамках четвертого тура итальянской Серии А.

Нападающий римской команды Артем Довбик восстановился от травмы, из-за которой не смог сыграть за сборную Украины в Лиге наций, и выйдет на этот поединок в стартовом составе.

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В то же время украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.

Матч Серии А Дженоа - Рома начнется в 13:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы.

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