Довбик - в старте Ромы на матч с Дженоа, Малиновский остался в запасе
Команды украинцев встретятся в поединке чемпионата Италии.
В воскресенье, 15 сентября, Дженоа примет на своем поле Рому в рамках четвертого тура итальянской Серии А.
Нападающий римской команды Артем Довбик восстановился от травмы, из-за которой не смог сыграть за сборную Украины в Лиге наций, и выйдет на этот поединок в стартовом составе.
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В то же время украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.
Матч Серии А Дженоа - Рома начнется в 13:30 по киевскому времени.
Напомним, ранее сообщалось, что Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы.
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