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Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы

Украинец может восстановиться к следующему матчу.
Сегодня, 00:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Ромы Артем Довбик вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщила La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, украинец почти полностью восстановился от мышечной травмы, из-за которой пропустил матчи Лиги наций против Албании и Чехии.

Довбик сможет сыграть против Дженоа Руслана Малиновского, однако, выйдет ли он с первых минут, или усилит игру выходом на замену станет известно перед игрой.

За Рому Артем провел всего три матча и пока не отметился голевыми действиями.

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