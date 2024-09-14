"Он мне не нравится": экс-звезда Ромы раскритиковал Довбика

Летом римская Рома оформила трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика, перебравшегося в Италию из испанской Жироны.

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Артем откровенно проваливает старт нового сезона в состоянии "волков" - форвард еще не отличался результативными действиями за римский клуб, вызывающий недовольство у мирового сообщества.

Бывший полузащитник "волков" Раджа Наингголан поделился мнением о подписании Довбика, раскритиковав украинца за блеклую игру:

"Из того, что я видел в первых трех играх, он мне не понравился. Против Кальяри он попал в перекладину, но это единственное, что он сделал. Я плохо его видел. Честно говоря, я плохо его знаю, но возможно После того, как он адаптируется и лучше узнает своих товарищей по команде, он сможет забить много голов", - цитирует бельгийца Controcalcio.

Напомним, матч четвертого тура итальянской Серии А подопечные Де Росси проведут уже завтра, 15 сентября, против Дженоа. Старт встречи в 13:30 по киевскому времени.

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