Бывший центрбек Атлетико стал одноклубником Довбика
Рома на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Марио Эрмосо.
Испанский центрбек присоединился к "джаллоросси" на правах свободного агента - 29-летний игрок покинул Атлетико по завершению сезона-2023/24, так как стороны не смогли договориться о продлении.
В новой команде футболист будет выступать под номером 22. Детали сделки не сообщаются.
🤝 Welcome to Roma, Mario Hermoso! 🇪🇸 #ASRoma pic.twitter.com/IlIOi9vQwy— AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2024
Марио Эрмосо - воспитанник Реала, однако за первую команду "бланкос" он не успел дебютировать, ведь летом 2017 года его выкупил Эспальол за 12,5 миллиона евро.
Спустя два года он присоединился к "матрасникам", за этот трансфер столичный клуб заплатил 25 миллионов.
За пять лет в составе команды Диего Симеоне защитник провел 174 матча, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами. В сезоне-2020/21 Эрмосо помог Атлетико стать чемпионом Испании.
Ранее другой новичок Ромы Артем Довбик прокомментировал далеко не самый удачный старт своей карьеры в Италии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!