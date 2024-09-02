Бывший центрбек Атлетико стал одноклубником Довбика

Рома на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Марио Эрмосо.

Испанский центрбек присоединился к "джаллоросси" на правах свободного агента - 29-летний игрок покинул Атлетико по завершению сезона-2023/24, так как стороны не смогли договориться о продлении.

В новой команде футболист будет выступать под номером 22. Детали сделки не сообщаются.

Марио Эрмосо - воспитанник Реала, однако за первую команду "бланкос" он не успел дебютировать, ведь летом 2017 года его выкупил Эспальол за 12,5 миллиона евро.

Спустя два года он присоединился к "матрасникам", за этот трансфер столичный клуб заплатил 25 миллионов.

За пять лет в составе команды Диего Симеоне защитник провел 174 матча, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами. В сезоне-2020/21 Эрмосо помог Атлетико стать чемпионом Испании.

Ранее другой новичок Ромы Артем Довбик прокомментировал далеко не самый удачный старт своей карьеры в Италии.

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