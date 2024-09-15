Довбик отличился дебютным голом за Рому
В воскресенье, 15 сентября, Рома встречается в гостях с Дженоа в рамках четвертого тура итальянской Серии А.
Нападающий "волков" Артем Довбик вышел на этот поединок в стартовом составе и отличился своим дебютным голом за римскую команду.
На 37-й минуте встречи голкипер генуэзцев Пьерлуиджи Голлини справился с ударом Никколо Пизилли, но украинский форвард удачно сыграл на добивании. После длительной консультации с VAR на предмет офсайда взятие ворот все же было засчитано.
DAJE ARTEM!!! DAJE ROMA!!!#GenoaRoma 0-1 pic.twitter.com/DGvSPcXJB4— AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2024
Для Довбика этот гол стал первым в составе Ромы. Украинский нападающий проводит четвертый матч за римлян.
Стоит отметить, что украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский начал этот поединок на скамейке запасных.
Напомним, что недавно Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы после травмы.
Источник видео: MEGOGO
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