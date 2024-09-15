Довбик отличился дебютным голом за Рому

Украинский нападающий вывел римскую команду вперед в матче с Дженоа.

В воскресенье, 15 сентября, Рома встречается в гостях с Дженоа в рамках четвертого тура итальянской Серии А.

Нападающий "волков" Артем Довбик вышел на этот поединок в стартовом составе и отличился своим дебютным голом за римскую команду.

На 37-й минуте встречи голкипер генуэзцев Пьерлуиджи Голлини справился с ударом Никколо Пизилли, но украинский форвард удачно сыграл на добивании. После длительной консультации с VAR на предмет офсайда взятие ворот все же было засчитано.

Для Довбика этот гол стал первым в составе Ромы. Украинский нападающий проводит четвертый матч за римлян.

Стоит отметить, что украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский начал этот поединок на скамейке запасных.

Напомним, что недавно Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы после травмы.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!