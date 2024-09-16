Тренер Жироны - о Ямале: Он может достичь уровня Месси

Мичел похвалил Ламина после дубля в ворота его подопечных.

В рамках пятого тура Ла Лиги Барселона с помощью дубля Ламина Ямаля победила Жирону.

После игры наставник Жироны Мичел поделился мыслями о таланте юного испанца. По словам специалиста, Ламин вполне может достичь уровня Лионеля Месси.

«Ламин - это футболист, который умеет делать разницу на поле. По моему мнению, он в свои 17 лет уже играет на уровне лучших футболистов мира.

Подумать, что после Месси появится кто-то подобный было очень трудно, но я думаю, что Ламин, если продолжит прогрессировать, то он сможет достичь этого уровня», - сказал Мичел



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