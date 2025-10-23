НБА: Вембаньяма уничтожил Флэгга, Кливленд, Бостон и Детройт начали с поражений
В Национальной баскетбольной Ассоциации завершился игровой день, во время которого состоялись сразу 12 поединков.
Очное противостояние фаворитов Восточной конференции завершилось победой Нью-Йорка над Кливлендом, ужасная игра Эмбиида не помешала Филадельфии обыграть Бостон, а самым результативным игроком дня стал Энтони Эдвардс, 41 очко которого помогло Миннесоте обыграть Портленд.
Нью-Йорк – Кливленд – 119:111 (33:23, 32:27, 22:37, 32:24)
Нью-Йорк: Ануноби (24 + 14 подборов), Брансон (23), Таунс (19 + 11 подборов), Бриджес (16 + 6 передач), Хукпорти (2) – старт; Макбрайд (15), Шэмет (9), Колек (7), Кларксон (4), Ябуселе (0), Джемисон (0).
Кливленд: Митчелл (31), Э. Мобли (22 + 8 подборов), Меррилл (19), Тайсон (5), Аллен (4) – старт; Уэйд (10), Нэнс (10), Проктор (5), Болл (3 + 6 передач), Портер (2).
Орландо – Майами – 125:121 (38:39, 31:26, 21:26, 35:30)
Орландо: Банкеро (24 + 11 подборов), Ф. Вагнер (24 + 6 передач), Бэйн (23), Саггс (14), Картер (9 + 8 подборов) – старт; да Силва (16), Битадзе (8 + 8 подборов), Блэк (7), Айзек (0), Джонс (0).
Майами: Пауэлл (28 + 9 подборов), Уиггинс (18), Митчелл (16 + 12 передач), Адебайо (15 + 12 подборов), Йович (9) – старт; Фонтеккьо (13), Хакес (13), Уэйр (7), Смит (2), Ларссон (0).
Шарлотт – Бруклин – 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)
Шарлотт: Миллер (25 + 7 передач), Болл (20 + 8 передач), Бриджес (18 + 11 подборов), Книппел (11), Колкбреннер (10 + 11 подборов) – старт; Секстон (15), Диабате (13 + 9 подборов), Мэнн (12 + 6 передач), Салон (10), Джеймс (2).
Бруклин: Клэкстон (17), Томас (15), Мэнн (13), Портер (12), Сараф (8 + 7 подборов) – старт; Шарп (14 + 5 потерь), Демин (14), Уилсон (8), Клауни (5), Мартин (5), Траоре (3), Пауэлл (2), З. Уильямс (1).
Атланта – Торонто – 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28)
Атланта: Янг (22), Джонсон (22 + 7 подборов + 8 передач), Порзингис (20 + 7 подборов), Рисаше (16), Дэниэлс (4) – старт; Оконгву (18), Александер-Уокер (10), Кеннард (6), Уоллес (0), Гуйе (0).
Торонто: Барретт (25 + 8 подборов), Барнс (22 + 9 передач), Ингрэм (16 + 9 подборов + 5 потерь), Пелтль (14), Куикли (13 + 8 передач) – старт; Дик (21), Шэд (10), Мамукелашвили (7), Мобо (4), Агбаджи (4), Бэттл (2).
Бостон – Филадельфия – 116:117 (28:26, 23:31, 35:18, 30:42)
Бостон: Уайт (25), Браун (25), Кета (17 + 8 подборов), Притчард (16), Хаузер (8) – старт; Саймонс (13), Буше (6), Тиллман (4 + 7 подборов), Майнотт (2), Гарза (0).
Филадельфия: Макси (40 + 6 передач), Эджкомб (34 + 7 подборов), Барлоу (13 + 8 подборов), Убре (10), Эмбиид (4) – старт; Граймс (10 + 5 потерь), Уокер (6), Бона (0), Драммонд (0), Эдвардс (0).
Мемфис – Новый Орлеан – 128:122 (27:30, 29:37, 41:22, 31:33)
Мемфис: Морэнт (35), Джарен Джексон (18 + 8 подборов + 6 блок-шотов + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (15), Уэллс (14), Лэндейл (10) – старт; Кауард (14), Проспер (10), Спенсер (7), Альдама (5), Смолл (0), Кончар (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (27 + 9 подборов + 5 перехватов), Пул (17), Джонс (17 + 9 подборов), Мерфи (13 + 7 подборов), Мисси (5 + 7 подборов) – старт; Фирс (17), Бей (13), Хоукинс (8), Куин (3), Дикинсон (2).
Милуоки – Вашингтон – 133:120 (40:23, 32:30, 29:37, 32:30)
Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 14 подборов), Трент (17), Грин (11), Тернер (11 + 8 подборов), Портер (10) – старт; Кузма (12), Принс (11), Энтони (9), Роллинз (9), Коффи (2), Портис (2), Симс (2), Джексон (0), Г. Харрис (0), Т. Адетокумбо (0).
Вашингтон: Миддлтон (23), Джордж (21 + 9 подборов), Кэррингтон (11), Сарр (10 + 11 подборов), Макколлум (9) – старт; Джонсон (16), Уитмор (14), Кисперт (11), Райли (2), Гилл (2), Бэгли (1), Шэмпени (0), Вукчевич (0), Купер (0), Джонсон (0).
Чикаго – Детройт – 115:111 (35:19, 29:30, 30:30, 21:32)
Чикаго: Вучевич (28 + 14 подборов), Бузелис (21), Гидди (19 + 11 передач + 6 потерь), Джонс (12 + 8 передач), Окоро (0) – старт; Хертер (15), Досунму (14), Уильямс (4), Смит (2), Терри (0).
Детройт: Каннингем (23 + 7 подборов + 10 передач), Дюрен (15), Томпсон (11 + 9 подборов + 7 передач), Харрис (10 + 9 подборов), Д. Робинсон (2) – старт; Стюарт (20 + 10 подборов + 4 блок-шота), Холланд (19), Леверт (8), Рид (3), Грин (0).
Юта – Клипперс – 129:108 (43:19, 35:28, 30:33, 21:28)
Юта: Кесслер (22 + 9 подборов + 4 блок-шота), Маркканен (20), Джордж (16 + 9 передач), Михайлюк (9), Филиповски (9) – старт; Сенсабо (20), Хендрикс (13), Клэйтон (10), Нуркич (8), Бэйли (2), Уильямс (0).
Клипперс: Зубац (19 + 7 подборов), Харден (15 + 11 передач), Д. Джонс (12), Ленард (10), Бил (5) – старт; Б. Лопес (15), Коллинз (14 + 7 подборов), Кристи (5), Пол (4), Нидерхойзер (4), Батюм (3), Браун (2), Сэндерс (0), Данн (0).
Даллас – Сан-Антонио – 92:125 (29:28, 22:32, 21:33, 20:32)
Даллас: Дэвис (22 + 13 подборов), Вашингтон (17), Томпсон (10), Флэгг (10 + 10 подборов), Лайвли (4) – старт; Кристи (9), Нембхард (8), Расселл (6), Харди (3), Маршалл (3), Уильямс (0), Пауэлл (0), Калеб Мартин (0), Сиссе (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (40 + 15 подборов), Касл (22 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Васселл (13), Барнс (7), Шэмпени (5) – старт; Харпер (15), К. Джонсон (11), Джонс-Гарсия (5), Ингрэм (3), Маклафлин (2), Корнет (2), Бийомбо (0), Брайан (0), Миникс (0).
Портленд – Миннесота – 114:118 (35:33, 26:24, 34:31, 19:30)
Портленд: Авдия (20 + 7 подборов), Шарп (15), Холидэй (14 + 7 передач), Камара (10 + 9 подборов), Клинган (8) – старт; Грант (29), Уэсли (7), Мюррэй (7), Тайбулл (2), Ян Ханьсэнь (2).
Миннесота: Эдвардс (41 + 7 подборов), Рэндл (19 + 7 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (18), Гобер (10), Дивинченцо (7 + 6 потерь) – старт; Шэннон (10), Рид (6), Конли (3), Хайлэнд (2), Кларк (2).
Финикс – Сакраменто – 120:116 (19:29, 35:42, 36:21, 30:24)
Финикс: Букер (31 + 6 потерь), Брукс (22), Аллен (18 + 7 передач), Данн (9 + 10 подборов), Игодаро (7) – старт; О’Нил (12), Ричардс (8), Гиллеспи (7), Уильямс (6 + 11 подборов), Хэйс-Дэвис (0).
Сакраменто: Лавин (30), Дерозан (29 + 9 передач), Шредер (14 + 7 передач), Юбэнкс (4 + 4 блок-шота), Клиффорд (2 + 8 подборов) – старт; Монк (19), Эллис (9), Уэстбрук (6), Кардуэлл (3), Шарич (0), Рейно (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!