Михайлюк с классной реализацией помог Юте неожиданно обыграть Клипперс

Первый матч нового сезона НБА украинский защитник Святослав Михайлюк начал в стартовом составе Юты Джаз.

Его команды играла против Лос-Анджелес Клипперс и неожиданно одержала победу 129:108.

Сам Михайлюк провел на паркете больше половины матча (24:26) и набрал 9 баллов. Украинец выполнил четыре броска (все из трехочковой дистанции) и попал три из ни. Также на счету Святослава три результативные передачи, подбор в защите и перехват передачи Джеймса Хардена на Кавая Леонарда.

