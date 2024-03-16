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Баскетбол

Симмонс перенес вторую операцию на спине за последние три года

Ожидается, что проведенная процедура поможет облегчить защемление нерва в пояснице игрока.
Сегодня, 12:09
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images

Свингмен Бруклин Нетс Бен Симмонс перенес операцию на спине во второй раз за три года, сообщает ESPN.

Организация надеется, что эта процедура принесет ему облегчение, необходимое для проведения полного сезона. Нетс сообщили, что Симмонсу сделали микроскопическую частичную дискэктомию.

Дискэктомия – хирургическая операция на позвоночнике, которая заключается в частичном или полном удалении межпозвоночного диска с целью облегчить защемление нерва в нижней части спины.

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Ожидается, что первый пик драфта НБА 2016 года полностью восстановится к тренировочному лагерю перед следующим сезоном.

Симмонс повредил спину, пытаясь восстановить свою физическую форму после обмена из Филадельфии в сезоне-2021/22. С того момента 27-летний баскетболист сыграл всего 57 матчей за Бруклин.

Напомним, что на прошлой неделе Нетс объявили, что трехкратный участник Матча всех звезд больше не сыграет в нынешнем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Бен Симмонс

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