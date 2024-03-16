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Баскетбол

Вембаньяма повторил рекорд легенды Сан-Антонио для новичков

У француза есть еще полно времени, чтобы превзойти достижение своего великого предшественника.
Сегодня, 09:23
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сан-Антонио на своем паркете уступил Денверу со счетом 106:117.

Одним из лучших игроков встречи стал бигмен Сперс Виктор Вембаньяма, набравший линию из 17 очков, 9 подборов и 3 блок-шотов.

Как сообщает NBA History, Вембаньяма стал лишь вторым в истории лиги новичком, которому удалось поставить 200+ блок-шотов за сезон.

На данный момент у 20-летнего француза ровно 200 блок-шотов.

Стоит отметить, что первым таким новичком был легендарный бигмен Сан-Антонио Тим Данкан, который в сезоне-1997/98 поставил 206 блок-шотов.

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Напомним, что ранее звездный защитник Далласа Лука Дончич прервал свою рекордную серию по набору трипл-даблов.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Тим Данкан

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