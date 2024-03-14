iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Дончич прервал свою рекордную серию трипл-даблов, получив повреждение

Словенец не доиграл матч, который его команда без него сумела довести до победы.
Сегодня, 12:00
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Даллас на своем паркете обыграл Голден Стэйт со счетом 109:99.

Победа для Маверикс была омрачена повреждением главной суперзвезды команды в лице Луки Дончича, сообщает ESPN.

За 6:46 до конца четвертой четверти 25-летний словенец покинул площадку из-за болей в левом подколенном сухожилии. В игру он так и не вернулся.

Дончич успел провести на паркете почти 30 минут, за которые набрал линию из 21 очка, 3 подборов и 9 передач. Таким образом прервалась его рекордная серия трипл-даблов, которые он набирал в семи матчах подряд.

Читай также: Лейкерс допустили несколько ошибок в надписях на статуе Коби Брайанта

Существует вероятность, что Лука не сможет отправиться в Оклахому на игру с Тандер, которая состоится в ночь на пятницу, 15 марта. Об этом сообщил главный тренер техасцев Джейсон Кидд во время послематчевой пресс-конференции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

Статьи по теме

Первый в НБА: Дончич выдал историческую серию трипл-даблов Первый в НБА: Дончич выдал историческую серию трипл-даблов
Дончич побил рекорд Робертсона и Уэстбрука по серии трипл-даблов Дончич побил рекорд Робертсона и Уэстбрука по серии трипл-даблов
"Мастер бокса против новичка": Валлин объяснил, почему Джошуа деклассировал Нганну "Мастер бокса против новичка": Валлин объяснил, почему Джошуа деклассировал Нганну
Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс15:28
"Мастер бокса против новичка": Валлин объяснил, почему Джошуа деклассировал Нганну
Европа15:22
Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы
Европа14:59
Английские клубы заинтересовались защитником Барселоны
Европа14:50
"Это для моей семьи и нашей страны": Забарный оценил дебютный гол за Борнмут
Лига Чемпионов14:45
"Вызовите скорую...Но не для меня": Атлетико покуражился в соцсетях после победы над Интером
Украина14:30
Рух потерял до конца сезона уже второго капитана
Украина14:10
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 23-го тура
Европа13:59
В сборной Англии приняли решение по вундеркинду Манчестер Юнайтед
Биатлон13:45
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Европа13:35
Защитник Арсенала подписал с клубом долгосрочный контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK