Дончич прервал свою рекордную серию трипл-даблов, получив повреждение

Словенец не доиграл матч, который его команда без него сумела довести до победы.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Даллас на своем паркете обыграл Голден Стэйт со счетом 109:99.

Победа для Маверикс была омрачена повреждением главной суперзвезды команды в лице Луки Дончича, сообщает ESPN.

За 6:46 до конца четвертой четверти 25-летний словенец покинул площадку из-за болей в левом подколенном сухожилии. В игру он так и не вернулся.

Дончич успел провести на паркете почти 30 минут, за которые набрал линию из 21 очка, 3 подборов и 9 передач. Таким образом прервалась его рекордная серия трипл-даблов, которые он набирал в семи матчах подряд.

Читай также: Лейкерс допустили несколько ошибок в надписях на статуе Коби Брайанта

Существует вероятность, что Лука не сможет отправиться в Оклахому на игру с Тандер, которая состоится в ночь на пятницу, 15 марта. Об этом сообщил главный тренер техасцев Джейсон Кидд во время послематчевой пресс-конференции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!