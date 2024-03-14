НБА: Сакраменто с Ленем разобрался с Лейкерс, Чикаго с трудом переиграл Индиану

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 14 марта, состоялись девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 13 марта

Орландо – Бруклин 114:106 (33:16, 28:38, 32:23, 21:29)

Орландо: Банкеро (21 + 9 передач), Картер (15 + 8 подборов), Саггс (14), Ф. Вагнер (14 + 6 передач), Г. Харрис (13) – старт; Айзек (11), Фульц (10 + 8 подборов), Инглс (6), Энтони (6), Битадзе (2), М. Вагнер (2), Скофилд (0), Хьюстан (0), Окики (0), Блэк (0).

Бруклин: Томас (21 + 8 подборов), Бриджес (17), Шредер (13), Клэкстон (10), Финни-Смит (6) – старт; К. Джонсон (13), Смит (10), Уотфорд (6), Шарп (5), Уилсон (3), Уокер (2), Бэйтс-Диоп (0).

Детройт – Торонто 113:104 (32:27, 20:30, 31:22, 30:25)

Детройт: Дюрен (24 + 23 подбора + 5 потерь), Каннингем (19 + 6 передач), Стюарт (15), Айви (14 + 7 передач + 5 потерь), Фонтеккьо (12) – старт; Сассер (11), Уайзмен (6 + 10 подборов), Граймс (5), Умуде (5 + 7 подборов), Фурнье (2).

Торонто: Куикли (25 + 8 передач), Олиник (19 + 8 передач + 6 потерь), Б. Браун (17), Дик (9), Агбаджи (0) – старт; Нвора (12), Портер (10 + 6 передач + 4 блок-шота), Макдэниэлс (8), Рэмзи (4 + 7 подборов).

Индиана – Чикаго 129:132 OT (28:30, 34:28, 23:35, 32:24, 12:15)

Индиана: Тернер (27 + 7 подборов), Халибертон (17 + 14 передач), Сиакам (17 + 9 подборов), Несмит (13), Нембард (8) – старт; Макконнелл (16), Смит (15), Уокер (10), Топпин (4), Шеппард (2).

Чикаго: Дерозан (46 + 9 подборов), Карузо (23 + 7 подборов + 7 передач), Досунму (20), Уайт (15), Вучевич (12 + 12 подборов) – старт; Крэйг (10), Драммонд (3), Битим (2), Терри (1), Филлипс (0).

Майами – Денвер 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)

Майами: Адебайо (17 + 13 подборов), Батлер (15), Розир (14), Д. Робинсон (11), Йович (3) – старт; Калеб Мартин (9), Брайант (9), Хакес (8), Миллс (2), Хайсмит (0).

Денвер: Портер (25 + 7 подборов), Гордон (16 + 8 подборов), Дж. Мюррэй (14), Йокич (12 + 14 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Джексон (9), К. Браун (7), Уотсон (6), Дж. Холидэй (2), Ннаджи (0).

Мемфис – Шарлотт 98:110 (19:31, 27:25, 24:24, 28:30)

Мемфис: Джексон (26), Кеннард (17), Джемисон (14), Кончар (13 + 9 подборов), Пиппен (9 + 10 передач) – старт; Гудвин (12), Ларэвиа (5), Джарро (2), Гэбриэл (0).

Шарлотт: Бриджес (27 + 6 передач), Мицич (25 + 8 передач), Мэнн (10), Миллер (10), Ричардс (8) – старт; Г. Уильямс (18 + 6 потерь), Покушевски (9), Бертанс (3).

Новый Орлеан – Кливленд 95:116 (22:30, 23:23, 23:34, 27:29)

Новый Орлеан: Уильямсон (33 + 9 подборов), Ингрэм (20), Макколлум (8), Валанчюнас (5 + 7 подборов), Джонс (3) – старт; Мерфи (11), Маршалл (7), Альварадо (5), Хоукинс (3), Робинсон-Эрл (0), Нэнс (0), Райан (0).

Кливленд: Гарлэнд (27 + 11 передач), Аллен (17 + 10 подборов), Ньянг (16), Митчелл (14), Окоро (7 + 7 подборов) – старт; Меррилл (15 + 9 передач), Джонс (14), А. Мобли (2), Леверт (2 + 9 передач), Портер (2).

Даллас – Голден Стэйт 109:99 (27:27, 21:15, 28:28, 33:29)

Даллас: Ирвинг (23 + 8 подборов + 10 передач), Дончич (21 + 9 передач + 6 потерь), Вашингтон (11 + 7 подборов), Гэффорд (10 + 7 блок-шотов), Д. Джонс (7) – старт; Лайвли (12 + 8 подборов), Грин (11), Экзам (9 + 6 передач), Хардуэй (5), Харди (0), Пауэлл (0), Клебер (0), Лоусон (0).

Голден Стэйт: Куминга (27 + 6 потерь), Уиггинс (17), Джексон-Дэвис (10 + 9 подборов), Пол (9), Томпсон (8) – старт; Подземски (11 + 6 передач), Муди (9), Робинсон (4), Луни (4), Пэйтон II (0), Шарич (0), Киньонес (0).

Сакраменто – Лейкерс 120:107 (29:29, 31:27, 28:17, 32:34)

Сакраменто: Барнс (23), Фокс (21 + 7 передач), Мюррэй (19 + 11 подборов), Сабонис (17 + 19 подборов + 10 передач), Эллис (14) – старт; Монк (8 + 6 передач), Митчелл (6), Дуарте (6), Лень (4), Эдвардс (2), Джонс (0).

Лейкерс: Ривз (28), Дэвис (22 + 10 подборов), Хатимура (20), Джеймс (18 + 13 подборов + 9 передач + 5 потерь), Расселл (6 + 6 передач) – старт; Принс (7), Хэйс (4), Кристи (2), Льюис (0), Мэйс (0), Динуидди (0), Джайлз (0).

Портленд – Атланта 106:102 (17:24, 30:28, 35:23, 24:27)

Портленд: Саймонс (36 + 7 подборов + 8 передач), Эйтон (33 + 19 подборов), Бэнтон (12), Мюррэй (9 + 6 потерь), Камара (3) – старт; Тайбулл (8), Минайя (2), Хендерсон (2), Рит (1).

Атланта: Мюррэй (40 + 5 потерь), Капела (13 + 14 подборов), Богданович (8 + 7 подборов + 8 передач), Крейчи (7), Мэттьюз (3) – старт; Хантер (11), Мэтьюз (8), Фернанду (6 + 7 подборов), Форрест (6), Уиндлер (0).

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