Лейкерс допустили несколько ошибок в надписях на статуе Коби Брайанта

It seems like Kobe Bryant's statue has misspelled 'Jose Calderon,' 'Von Wafer,' and 'Coach's Decision.' 😬 (h/t @drevoigt ) pic.twitter.com/Xg2DFRHltS

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...