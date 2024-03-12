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Баскетбол

Лейкерс допустили несколько ошибок в надписях на статуе Коби Брайанта

Кто-то был не очень внимателен, когда наносил гравировку.
Вчера, 23:11
Статуя Коби Брайанта / Getty Images
Статуя Коби Брайанта / Getty Images

В феврале Лейкерс представили статую Коби Брайанта, которая была установлена возле домашней арены команды.

Она привлекает много внимания фанатов не только из-за личности баскетболиста, но и из-за своих особенностей.

Как сообщает ESPN, в гравированном мраморном основании статуи есть несколько ошибок. При нанесении гравировки были неправильно написаны имена Хосе Кальдерона и Вон Уэйфера, а также была допущена ошибка в слове "Decision".

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Представитель коллектива из Лос-Анджелеса заявил, что в организации знают об ошибках уже на протяжении нескольких недель и в ближайшее время они будут исправлены.

Напомним, что Лейкерс планируют открыть еще два памятника Коби Брайанта: на одном "Черная Мамба" будет в джерси с номером 24, а на другой он будет вместе со своей дочерью Джанной, которая вместе с ним погибла в авиакатастрофе 26 января 2020 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс

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