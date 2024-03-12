Лейкерс допустили несколько ошибок в надписях на статуе Коби Брайанта
В феврале Лейкерс представили статую Коби Брайанта, которая была установлена возле домашней арены команды.
Она привлекает много внимания фанатов не только из-за личности баскетболиста, но и из-за своих особенностей.
Как сообщает ESPN, в гравированном мраморном основании статуи есть несколько ошибок. При нанесении гравировки были неправильно написаны имена Хосе Кальдерона и Вон Уэйфера, а также была допущена ошибка в слове "Decision".
It seems like Kobe Bryant's statue has misspelled 'Jose Calderon,' 'Von Wafer,' and 'Coach's Decision.' 😬— NBACentral (@TheDunkCentral) March 11, 2024
(h/t @drevoigt ) pic.twitter.com/Xg2DFRHltS
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Представитель коллектива из Лос-Анджелеса заявил, что в организации знают об ошибках уже на протяжении нескольких недель и в ближайшее время они будут исправлены.
Напомним, что Лейкерс планируют открыть еще два памятника Коби Брайанта: на одном "Черная Мамба" будет в джерси с номером 24, а на другой он будет вместе со своей дочерью Джанной, которая вместе с ним погибла в авиакатастрофе 26 января 2020 года.
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