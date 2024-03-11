Первый в НБА: Дончич выдал историческую серию трипл-даблов

В ночь на воскресенье, 10 марта, Даллас на выезде победил Детройт со счетом 142:124 в рамках регулярного сезона НБА.

Очередное шикарное выступление выдал защитник Маверикс Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач.

Как сообщает официальный сайт НБА, Дончич стал первым игроком в истории лиги, которому удалось оформить трипл-дабл с 30+ очками в шести матчах подряд.

Словенец побил рекорд защитника Клипперс Расселла Уэстбрука, на счету которого серия из пяти матчей подряд с такими показателями.

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"Это просто показывает, на каком уровне он сейчас играет. Он знает, что может забросить мяч, он также может найти своих товарищей по команде и, наконец, он может подобрать мяч", - сказал после игры главный тренер Мавс Джейсон Кидд.

Напомним, что ранее Лука Дончич побил другой рекорд Расселла Уэстбрука по трипл-даблам, который также принадлежал легенде НБА Оскару Робертсону.

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