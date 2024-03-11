iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Первый в НБА: Дончич выдал историческую серию трипл-даблов

Еще одно достижение оказалось в копилке словенской суперзвезды Далласа.
Сегодня, 12:35
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

В ночь на воскресенье, 10 марта, Даллас на выезде победил Детройт со счетом 142:124 в рамках регулярного сезона НБА.

Очередное шикарное выступление выдал защитник Маверикс Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач.

Как сообщает официальный сайт НБА, Дончич стал первым игроком в истории лиги, которому удалось оформить трипл-дабл с 30+ очками в шести матчах подряд.

Словенец побил рекорд защитника Клипперс Расселла Уэстбрука, на счету которого серия из пяти матчей подряд с такими показателями.

Читай также: НБА оштрафовала Гобера на 100 тысяч за жест в адрес судей

"Это просто показывает, на каком уровне он сейчас играет. Он знает, что может забросить мяч, он также может найти своих товарищей по команде и, наконец, он может подобрать мяч", - сказал после игры главный тренер Мавс Джейсон Кидд.

Напомним, что ранее Лука Дончич побил другой рекорд Расселла Уэстбрука по трипл-даблам, который также принадлежал легенде НБА Оскару Робертсону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

Статьи по теме

Дончич побил рекорд Робертсона и Уэстбрука по серии трипл-даблов Дончич побил рекорд Робертсона и Уэстбрука по серии трипл-даблов
Дончич повторил два статистических достижения ЛеБрона Дончич повторил два статистических достижения ЛеБрона
Леннокс Льюис предсказал победителя боя Усик - Фьюри Леннокс Льюис предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс15:24
Леннокс Льюис предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Лига Чемпионов15:18
Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона
НБА14:55
Генменеджер Детройта - фанату: Тебе повезло, что я не надрал тебе задницу
Европа14:42
Цыганков сможет помочь сборной в матче против Боснии и Герцеговины
Европа14:20
Клуб АПЛ может сменить стадион из-за "войны" с городскими властями
Европа14:15
Де Брюйне в матче против Ливерпуля установил личный антирекорд
Другие страны13:42
Федерация футбола одной из африканских стран отстранила более 60 игроков из-за махинаций с возрастом
Европа13:24
Игроки Манчестер Юнайтед раскритиковали Хойлунда за интервью фанатскому сообществу
Украина13:00
Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: Динамо, Металлисты или хитрый Кривбасс?
Евро-202412:58
Футболистов Днепра-1 и Динамо довызвали в сборную
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK