Дончич побив рекорд Робертсона та Вестбрука по серії трипл-даблів

Звездный защитник Далласа Лука Дончич снова выдал историческое выступление.

Словенец в игре против Майами (114:108) собрал трипл-дабл из 35 очков, 11 подборов и 11 передач.

Как сообщает ESPN, это был четвертый трипл-дабл Дончича подряд с 35+ набранными очками, что позволило ему побить рекорд НБА.

Ранее достижение по серии трипл-даблов с 35+ очками принадлежало Оскару Робертсону и Расселлу Уэстбруку, у которых было по три таких матча подряд.

Luka's last 4 games:



37 PTS | 12 REB | 11 AST

38 PTS | 11 REB | 10 AST

39 PTS | 10 REB | 11 AST

35 PTS | 11 REB | 11 AST



The first player in NBA history to record four straight 35-point triple-doubles. https://t.co/DP2S71iNSG — StatMuse (@statmuse) March 8, 2024

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Это также был пятый трипл-дабл Дончича подряд, в каждом из которых он набирал не менее 30 очков, что раньше удавалось сделать только Уэстбруку.

В нынешнем сезоне Лука Дончич набирает в среднем 34,6 очка, 9,0 подбора и 9,8 передачи за матч. Даллас сумел прервать трехматчевую серию поражений. На данный момент Маверикс идут восьмыми на Западе, имея баланс побед 35-28.

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