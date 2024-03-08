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Баскетбол

Дончич побив рекорд Робертсона та Вестбрука по серії трипл-даблів

Лука Мэджик снова поражает своими статистическими показателями.
Вчера, 20:47
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Звездный защитник Далласа Лука Дончич снова выдал историческое выступление.

Словенец в игре против Майами (114:108) собрал трипл-дабл из 35 очков, 11 подборов и 11 передач.

Как сообщает ESPN, это был четвертый трипл-дабл Дончича подряд с 35+ набранными очками, что позволило ему побить рекорд НБА.

Ранее достижение по серии трипл-даблов с 35+ очками принадлежало Оскару Робертсону и Расселлу Уэстбруку, у которых было по три таких матча подряд.

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Это также был пятый трипл-дабл Дончича подряд, в каждом из которых он набирал не менее 30 очков, что раньше удавалось сделать только Уэстбруку.

В нынешнем сезоне Лука Дончич набирает в среднем 34,6 очка, 9,0 подбора и 9,8 передачи за матч. Даллас сумел прервать трехматчевую серию поражений. На данный момент Маверикс идут восьмыми на Западе, имея баланс побед 35-28.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Оскар Робертсон Расселл Уэстбрук Лука Дончич

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