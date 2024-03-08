Карри не смог доиграть матч против Чикаго, травмировав голеностоп

Главная проблема в карьере "Шефа" напомнила о себе.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Голден Стэйт на своем паркете уступил Чикаго со счетом 122:125.

Матч не смог доиграть лидер "воинов" Стеф Карри. Как сообщает ESPN, 35-летний разыгрывающий покинул площадку по ходу четвертой четверти после того, как он подвернул голеностоп. В игру он так и не вернулся.

Stephen Curry headed to the locker room after twisting his ankle late in the 4th Quarter vs Chicago Bulls!😧 Credits: @DannyEmerman pic.twitter.com/h16YcHC20e — EssentiallySports (@es_sportsnews) March 8, 2024

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После матча главный тренер Уорриорз Стив Керр не сообщил никакой информации о травме Карри. При этом Клэй Томпсон готовится к тому, что следующие несколько игр им придется провести без Стефа.

"Я знаю, что нам будет его не хватать, если ему действительно понадобится отдых. Мы уже были в подобной ситуации. Я знаю, что он будет готов к игреу, когда вернется. Мы просто желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Томпсон.

Стоит отметить, что именно травмы голеностопов были главными проблемами Стефа Карри на старте его карьеры.

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