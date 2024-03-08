iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Карри не смог доиграть матч против Чикаго, травмировав голеностоп

Главная проблема в карьере "Шефа" напомнила о себе.
Сегодня, 19:18
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Голден Стэйт на своем паркете уступил Чикаго со счетом 122:125.

Матч не смог доиграть лидер "воинов" Стеф Карри. Как сообщает ESPN, 35-летний разыгрывающий покинул площадку по ходу четвертой четверти после того, как он подвернул голеностоп. В игру он так и не вернулся.

Читай также: Симмонс может больше никода не сыграть за Бруклин

После матча главный тренер Уорриорз Стив Керр не сообщил никакой информации о травме Карри. При этом Клэй Томпсон готовится к тому, что следующие несколько игр им придется провести без Стефа. 

"Я знаю, что нам будет его не хватать, если ему действительно понадобится отдых. Мы уже были в подобной ситуации. Я знаю, что он будет готов к игреу, когда вернется. Мы просто желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Томпсон.

Стоит отметить, что именно травмы голеностопов были главными проблемами Стефа Карри на старте его карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

Статьи по теме

Дрэймонд Грин обошел легендарного Ларри Берда в важном статистическом покказателе Дрэймонд Грин обошел легендарного Ларри Берда в важном статистическом покказателе
Уиггинс вернулся в состав Голден Стэйт после пропуска матчей по "личным причинам" Уиггинс вернулся в состав Голден Стэйт после пропуска матчей по "личным причинам"
Игрок Голден Стэйт второй год подряд покинул расположение команды "по личным причинам" Игрок Голден Стэйт второй год подряд покинул расположение команды "по личным причинам"
Еще один игрок Чикаго досрочно завершил сезон из-за операции Еще один игрок Чикаго досрочно завершил сезон из-за операции
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина20:57
Бомбардиры УПЛ: лидеры "промолчали", Волошин присоединился к гонке
Украина20:55
Таблица УПЛ: Шахтер захватил лидерство, Динамо приближается к первой тройке
Европа20:49
"Se queda. Теперь точно": Пике и Неймар воссоздали знаменитую фотографию, ставшую мемом
НБА20:47
Дончич побив рекорд Робертсона та Вестбрука по серії трипл-даблів
Украина20:34
Президент Лехии: Сначала хотели арендовать Вьюнника, а потом узнали о конфликте с Шахтером
Формула 120:20
Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен выиграл квалификацию, дебютант Феррари будет стартовать вне ТОП-10
Украина20:18
УПЛ: Рух обыграл Днепр-1, Металлист 1925 сыграл вничью с ЛНЗ, Шахтер победил Колос
Украина20:06
Шахтер возглавил таблицу УПЛ за счет волевой победы над Колосом
Бокс20:04
Крутой нокаут произошел во время вечера бокса Джошуа - Нганну
Украина19:47
УАФ создала экспертную группу по вопросам гендерного равенства в футболе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK