Симмонс может больше никода не сыграть за Бруклин
Сотрудничество Бена Симмонса и Бруклин Нетс может подойти к концу куда раньше, чем все этого ожидали.
Как сообщает The New York Post, организация раздумывает над тем, чтобы расстаться с 27-летним баскетболистом.
У команды есть два варианта развития событий: либо Симмонса попробуют обменять, либо попробуют выкупить его истекающий контракт.
У Симмонса остался всего год по контракту с Нетс. За сезон-2024/25 игрок получит 40,3 миллиона долларов.
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За два года в Бруклине баскетболист принял участие всего в 57 матчах, в нынешнем сезоне он успел сыграть лишь в 15 из них. За все это франшиза заплатила ему 86 миллионов.
Напомним, что днем ранее Бруклин Нетс объявили, что Бен Симмонс больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезных проблем со спиной.
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