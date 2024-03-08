Симмонс может больше никода не сыграть за Бруклин

Карьера первого пика драфта 2016 года в Нетс близится к своему завершению.

Сотрудничество Бена Симмонса и Бруклин Нетс может подойти к концу куда раньше, чем все этого ожидали.

Как сообщает The New York Post, организация раздумывает над тем, чтобы расстаться с 27-летним баскетболистом.

У команды есть два варианта развития событий: либо Симмонса попробуют обменять, либо попробуют выкупить его истекающий контракт.

У Симмонса остался всего год по контракту с Нетс. За сезон-2024/25 игрок получит 40,3 миллиона долларов.

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За два года в Бруклине баскетболист принял участие всего в 57 матчах, в нынешнем сезоне он успел сыграть лишь в 15 из них. За все это франшиза заплатила ему 86 миллионов.

Напомним, что днем ранее Бруклин Нетс объявили, что Бен Симмонс больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезных проблем со спиной.

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