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Баскетбол

Таунс перенесет операцию на мениске, но сможет вернуться по ходу плей-офф

Хорошие новости для фанатов Миннесоты.
Сегодня, 15:24
Карл-Энтони Таунс / Getty Images
Карл-Энтони Таунс / Getty Images

Днем ранее Миннесота Тимбервулвз объявили о том, что лидер команды Карл-Энтони Таунс выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мениска левого колена.

Как сообщает ESPN, в ближайшее время 28-летний бигмен перенесет операцию, а его состояние будет оценено через месяц.

Но есть и хорошие новости: при лучших раскладах Таунс сможет вернуться на площадку уже по ходу плей-офф. Источником отмечается, что игрока можно ожидать на паркете на ранней стадии постсезона.

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Сейчас Миннесота борется с Оклахомой за звание лучшей команды Запада, а потому "волки" пропустят турнир плей-ин, который пройдет с 16 по 19 апреля. Плей-офф начнется 20 апреля.

Ранее НБА объявила, где будет проходить  Матч всех звезд 2027 года. Напомним, что в 2025 году звездный уик-энд пройдет в Сан-Франциско, а в 2026 - в Лос-Анджелесе на новой арене Клипперс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс

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