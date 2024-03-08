НБА объявила, где пройдет Матч всех звезд-2027

Мероприятие в четвертый раз примет арена Финикс Санз.

НБА объявила, где состоится Матч всех звезд в 2027 году.

Мероприятие примет домашняя арена Финикс Санз Footprint Center, матч запланирован на 21 февраля.

Интересно, что Финикс примет уже четвертый МВЗ в истории, ранее арена уже принимала матч в 1975, 1995 и 2009 годах.

"Финикс - идеальное место для баскетбола, и мы рады, что болельщики со всего мира смогут посетить наш удивительный город. Мы организуем Матч всех звезд НБА, который не похож ни на один другой, демонстрируя страсть наших болельщиков, нашего города и всего, что мы здесь строим.

Спасибо НБА и всей общине Финикса за то, что объединились, чтобы привезти это грандиозное событие в Финикс и показать миру, чем мы живем", - рассказал глава правления Мэтт Ишбия.

Ранее стало известно, что сезон для Карла-Энтони Таунса окончен.

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