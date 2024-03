Сезон окончен? Таунс вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мениска

Звезда Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс порвал мениск левого колена, в результате чего он выбыл на неопределенный срок, сообщает The Athletic.

В последнее время клуб собирал второе мнение относительно произошедшего, но в настоящее время ясно, что центровой Миннесоты будет отсутствовать в течение длительного периода времени.

Just in: Minnesota Timberwolves All-Star Karl-Anthony Towns has been diagnosed with a torn meniscus in his left knee and is out indefinitely, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/JlPe73PnN9