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Баскетбол

Сезон окончен? Таунс вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мениска

Шансы Миннесоты побороться за что-то серьезное заметно упали.
Сегодня, 17:59
Карл-Энтони Таунс / Getty Images
Карл-Энтони Таунс / Getty Images

Звезда Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс порвал мениск левого колена, в результате чего он выбыл на неопределенный срок, сообщает The Athletic.

В последнее время клуб собирал второе мнение относительно произошедшего, но в настоящее время ясно, что центровой Миннесоты будет отсутствовать в течение длительного периода времени.

В нынешнем сезоне Таунс набирал в среднем 22,1 очка, 8,4 подбора и 3,0 передачи за матч при 50,6% реализации с игры, в том числе 42,3% реализации из-за дуги. За такие показатели 28-летний баскетболист заслужил попадание на недавний Матч всех звезд.

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На данный момент Миннесота занимает первое место в Северо-Западном дивизионе и делит первое место с Оклахомой (43–19) на Западе. Напомним, что регулярный сезон НБА завершится 14 апреля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс

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