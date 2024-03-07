Сезон окончен? Таунс вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мениска

Звезда Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс порвал мениск левого колена, в результате чего он выбыл на неопределенный срок, сообщает The Athletic.

В последнее время клуб собирал второе мнение относительно произошедшего, но в настоящее время ясно, что центровой Миннесоты будет отсутствовать в течение длительного периода времени.

Just in: Minnesota Timberwolves All-Star Karl-Anthony Towns has been diagnosed with a torn meniscus in his left knee and is out indefinitely, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/JlPe73PnN9 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2024

В нынешнем сезоне Таунс набирал в среднем 22,1 очка, 8,4 подбора и 3,0 передачи за матч при 50,6% реализации с игры, в том числе 42,3% реализации из-за дуги. За такие показатели 28-летний баскетболист заслужил попадание на недавний Матч всех звезд.

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На данный момент Миннесота занимает первое место в Северо-Западном дивизионе и делит первое место с Оклахомой (43–19) на Западе. Напомним, что регулярный сезон НБА завершится 14 апреля.

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