Лидер Нью-Йорка избежал серьезной травмы колена

При этом пропустить какое-то время ему все-таки придется.

Фанаты и руководство Нью-Йорк Никс выдохнули с облегчением после того, как МРТ левого колена Джейлена Брансона оказалась чистой, сообщает ESPN.

Изначально считалось, что Брансон серьезно травмировал колено в недавней игре против Кливленда. Однако результат МРТ обнадеживает команду, которая объявила, что у игрока диагностировали ушиб колена.

Несмотря на это, Никс решили не выпускать 27-летнего разыгрывающего в поединке с Атлантой минувшей ночью.

"Каждый раз, когда кто-то так падает, возникает беспокойство. Но потом он почувствовал себя немного лучше. Ему сделали рентген. Его осмотрели врачи, так что новости хорошие", - сказал главный тренер Том Тибодо.

"Ситуация намного лучше, чем была, но мы просто хотим убедиться, что он полностью готов. Ему сделали МРТ, все оказалось хорошо".

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Точные сроки возвращения баскетболиста на площадку остаются неизвестными.

В нынешнем сезоне Джейлен Брансон набирает в среднем 27,2 очка. 3,7 подбора и 6,6 передачи за матч. Никс с балансом побед 36-26 идут четвертыми на Востоке.

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