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Баскетбол

Уиггинс вернулся в состав Голден Стэйт после пропуска матчей по "личным причинам"

Известно лишь то, что "личные причины" связаны с семьей баскетболиста.
Сегодня, 18:15
Эндрю Уиггинс / Getty Images
Эндрю Уиггинс / Getty Images

Эндрю Виггинс вернулся на тренировочную базу Голден Стэйт после решения личных семейных вопросов на прошлой неделе, сообщает The Athletic.

Из-за отсутствия по "личным причинам" 29-летний форвард пропустил четыре матча. Главный тренер Уорриорз Стив Керр сообщил, что Уиггинс сможет сыграть против Милуоки в ночь на четверг, 7 марта.

Ожидается, что игрок займет свое место в стартовой пятерке, которое на момент его отсутствия занимал Мозес Муди. 

Без форварда "воины" выиграли три игры, проиграв лишь в ужасающем матче Бостону (88:140).

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На данный момент Голден Стэйт занимает десятое место таблицы Западной конференции, имея баланс побед 32-28. В нынешнем сезоне Эндрю Уиггинс набирает 12,7 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч (хуже, чем его цифры по карьере).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Эндрю Уиггинс

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