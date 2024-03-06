Уиггинс вернулся в состав Голден Стэйт после пропуска матчей по "личным причинам"
Эндрю Виггинс вернулся на тренировочную базу Голден Стэйт после решения личных семейных вопросов на прошлой неделе, сообщает The Athletic.
Из-за отсутствия по "личным причинам" 29-летний форвард пропустил четыре матча. Главный тренер Уорриорз Стив Керр сообщил, что Уиггинс сможет сыграть против Милуоки в ночь на четверг, 7 марта.
Ожидается, что игрок займет свое место в стартовой пятерке, которое на момент его отсутствия занимал Мозес Муди.
Без форварда "воины" выиграли три игры, проиграв лишь в ужасающем матче Бостону (88:140).
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На данный момент Голден Стэйт занимает десятое место таблицы Западной конференции, имея баланс побед 32-28. В нынешнем сезоне Эндрю Уиггинс набирает 12,7 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч (хуже, чем его цифры по карьере).
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