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Баскетбол

Игрок Голден Стэйт второй год подряд покинул расположение команды "по личным причинам"

Никто так и не рассказал, что происходит в жизни Эндрю Уиггинса.
Сегодня, 09:37
Эндрю Уиггинс / Getty Images
Эндрю Уиггинс / Getty Images

Перед матчем против Нью-Йорка (110:99) главный тренер Голден Стэйт Стив Керр объявил, что форвард Эндрю Уиггинс пропустит эту игру.

При этом он также отметил, что не знает, когда его подопечный вернется в команду.

"Не знаю. Мы, очевидно, будем уважать пожелание Эндрю, чтобы это оставалось конфиденциальным. Личные причины", - цитирует тренера The Athletic.

Уиггинс пропустил "по личным причинам" уже второй матч подряд - ранее баскетболист отсутствовал на игре против Вашингтона.

Отметим, что в прошлом сезоне произошла такая же ситуация, когда 29-летний канадец пропустил последние 25 матчей регулярного сезона также "по личным причинам".

Он вернулся в расположение "воинов" перед стартом постсезона, в котором он принял участие в 13 матчах.

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Во время его отсутствия в прошлом сезоне Уорриорз защищали конфиденциальность Уиггинса. Лишь несколько людей внутри организации контактировали с ним и знали, что происходит в его жизни.

В их число входил и Керр, который постоянно отказывался раскрывать какие-либо подробности публично и снова высказывает аналогичные сообщения, хотя и сказал, что они ожидают возвращения Уиггинса в какой-то момент сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Эндрю Уиггинс

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