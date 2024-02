Сменил амплуа: Батлер снялся в клипе известной американской рок-группы

nbd just changing our name to ball out boy https://t.co/kXENU7hFmD @jimmybutler pic.twitter.com/pVHRm0o42L

Как сообщает Kerrang , Батлер появился в новом видео американской рок-группы Fall Out Boy. В клипе на песню "So Much (For) Stardust" баскетболист появился в образе эмо-ковбоя в фиолетовом костюме.

