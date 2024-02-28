Сменил амплуа: Батлер снялся в клипе известной американской рок-группы

Перед стартом нынешнего сезона Джимми Батлер удивил всех, появившись в образе эмо во время медиа-дня.

Недавно звезда Майами вернулась к этому образу, но не просто так.

Как сообщает Kerrang, Батлер появился в новом видео американской рок-группы Fall Out Boy. В клипе на песню "So Much (For) Stardust" баскетболист появился в образе эмо-ковбоя в фиолетовом костюме.

Песня "So Much (For) Stardust" рассказывает о борьбе за поиск смысла жизни и потере любви. За три часа с момента публикации клип собрал практически 35 тысяч просмотров.

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Fall Out Boy также анонсировали видео в X (бывший Twitter), пошутив, что группа меняет название на "Ball Out Boy".

nbd just changing our name to ball out boy https://t.co/kXENU7hFmD@jimmybutler pic.twitter.com/pVHRm0o42L — Fall Out Boy (@falloutboy) February 28, 2024

Напомним, что Джимми Батлер был одним из участников массовой потасовки, которая произошла в недавнем матче между Новым Орлеаном и Майами. В результате НБА дисквалифицировала его и остальных игроков.

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