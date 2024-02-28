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Баскетбол

Клипперс представили новые логотип и форму на следующий сезон

"Парусники" готовятся к новой главе своей истории перед переездом на новую арену.
Сегодня, 16:37
Джордж, Кавай и Харден / https://twitter.com/LAClippers
Джордж, Кавай и Харден / https://twitter.com/LAClippers

Лос-Анджелес Клипперс представили свой новый фирменный стиль для следующего сезона, сообщает официальный сайт НБА.

ЛАК продемонстрировали новые логотип, три комплекта формы и изображение корта, которые будут использоваться в сезоне-2024/25.

По информации источника, "парусники" продемонстрируют все это на своей новой домашней арене Intuit Dome, чье открытие ожидается в этом году.

Источник: nba.com

Источник: nba.com

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На новом логотипе изображена буква "C" (Clippers), окружающая стрелки компаса, и приближающийся корабль с баскетбольными швами на корпусе, что является намеком на морские корни организации.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс

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