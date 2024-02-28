Клипперс представили новые логотип и форму на следующий сезон
Лос-Анджелес Клипперс представили свой новый фирменный стиль для следующего сезона, сообщает официальный сайт НБА.
ЛАК продемонстрировали новые логотип, три комплекта формы и изображение корта, которые будут использоваться в сезоне-2024/25.
По информации источника, "парусники" продемонстрируют все это на своей новой домашней арене Intuit Dome, чье открытие ожидается в этом году.
Did someone ask for red? 😉— LA Clippers (@LAClippers) February 26, 2024
🔴 ‘24-25 STATEMENT EDITION at https://t.co/ARZcDFa05s 🔴
Fun guy. Fun blue. 🌊— LA Clippers (@LAClippers) February 26, 2024
🔵 '24-25 ICON EDITION at https://t.co/ARZcDFa05s 🔵
1️⃣ more new jersey with UNO in white!— LA Clippers (@LAClippers) February 26, 2024
⚪ ‘24-25 ASSOCIATION EDITION at https://t.co/ARZcDFa05s ⚪
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На новом логотипе изображена буква "C" (Clippers), окружающая стрелки компаса, и приближающийся корабль с баскетбольными швами на корпусе, что является намеком на морские корни организации.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня НБА.
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