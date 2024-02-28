Клипперс представили новые логотип и форму на следующий сезон

"Парусники" готовятся к новой главе своей истории перед переездом на новую арену.

Лос-Анджелес Клипперс представили свой новый фирменный стиль для следующего сезона, сообщает официальный сайт НБА.

ЛАК продемонстрировали новые логотип, три комплекта формы и изображение корта, которые будут использоваться в сезоне-2024/25.

По информации источника, "парусники" продемонстрируют все это на своей новой домашней арене Intuit Dome, чье открытие ожидается в этом году.

Источник: nba.com

Источник: nba.com

Did someone ask for red? 😉



🔴 ‘24-25 STATEMENT EDITION at https://t.co/ARZcDFa05s 🔴 — LA Clippers (@LAClippers) February 26, 2024

Fun guy. Fun blue. 🌊



🔵 '24-25 ICON EDITION at https://t.co/ARZcDFa05s 🔵 — LA Clippers (@LAClippers) February 26, 2024

1️⃣ more new jersey with UNO in white!



⚪ ‘24-25 ASSOCIATION EDITION at https://t.co/ARZcDFa05s ⚪ — LA Clippers (@LAClippers) February 26, 2024

Читай также: НБА проведет Матч всех звезд-2026 на новой арене Клипперс

На новом логотипе изображена буква "C" (Clippers), окружающая стрелки компаса, и приближающийся корабль с баскетбольными швами на корпусе, что является намеком на морские корни организации.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!