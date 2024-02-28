НБА: Бостон без Михайлюка расправился с Филадельфией, Детройт шокировал Чикаго, победа Голден Стэйт
В ночь на среду, 28 февраля, состоялись 11 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 27 февраля\
Вашингтон – Голден Стэйт 112:123 (25:23, 33:37, 17:38, 37:25)
Вашингтон: Кузма (27 + 12 подборов + 6 потерь), Кисперт (20), Бэгли (20 + 9 подборов), Шэмет (16), Джонс (14 + 17 передач) – старт; Пул (12 + 6 потерь), Батлер (2), Холмс (1), Дэвис (0), Оморуйи (0).
Голден Стэйт: Куминга (21), Карри (18 + 6 передач), Муди (12), Подземски (7), Др. Грин (6 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Томпсон (25), Пэйтон II (13), Пол (9 + 6 передач), Шарич (5), Джексон-Дэвис (5), Луни (2), Робинсон (0), Киньонес (0).
Орландо – Бруклин 108:81 (33:25, 25:19, 30:15, 20:22)
Орландо: Ф. Вагнер (21), Картер (10 + 7 подборов), Саггс (9), Хьюстан (9), Г. Харрис (8) – старт; М. Вагнер (16), Энтони (12), Фульц (12), Блэк (8), Битадзе (3), Инглс (0), Окики (0).
Бруклин: Шредер (15), Клэкстон (10), К. Джонсон (9), Бриджес (4), Финни-Смит (3) – старт; Уотфорд (14 + 7 подборов + 5 потерь), Смит (7), Уилсон (5), Шарп (4), Джонсон (4), Уокер (4), Бэйтс-Диоп (2).
Кливленд – Даллас 121:119 (23:24, 37:32, 23:26, 38:37)
Кливленд: Митчелл (31 + 7 подборов + 6 передач + 7 потерь), Струс (21), Аллен (19 + 9 подборов), Э. Мобли (12 + 9 подборов + 7 передач), Гарлэнд (8 + 7 передач) – старт; Леверт (11 + 6 передач), Ньянг (10), Окоро (9), Уэйд (0).
Даллас: Дончич (45 + 9 подборов + 14 передач), Ирвинг (30), Вашингтон (11), Лайвли (9), Грин (7) – старт; Гэффорд (4), Клебер (4 + 7 подборов), Хардуэй (4), Д. Джонс (3), Харди (2).
Бостон – Филадельфия 117:99 (30:30, 23:21, 33:24, 31:24)
Бостон: Браун (31), Тейтум (29 + 11 подборов + 8 передач), Порзингис (23 + 12 подборов), Холидэй (13 + 7 подборов), Уайт (6 + 6 передач) – старт; Хорфорд (8), Хаузер (3), Корнет (2), Притчард (2), Спрингер (0), Бриссетт (0).
Филадельфия: Макси (32), Харрис (13), Хилд (6), Убре (3), Рид (0) – старт; Каунсил (16), Пэйн (13), Бамба (10), Лаури (3), Батюм (3), Бэйзли (0), Мелтон (0).
Атланта – Юта 124:97 (26:18, 29:26, 34:25, 35:28)
Атланта: Джонсон (22 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Богданович (19), Мюррэй (17 + 11 передач + 5 потерь), Бей (16 + 7 подборов), Капела (9 + 13 подборов) – старт; Хантер (20), Фернанду (8), Бафкин (7), Мэтьюз (6).
Юта: Секстон (22 + 6 перехватов), Джордж (14 + 6 передач), Маркканен (11), Хендрикс (8 + 8 подборов), Коллинз (5 + 10 подборов + 5 потерь) – старт; Кесслер (14 + 12 подборов), Хортон-Такер (9), Сенсабо (6), Кларксон (6 + 8 передач), Данн (2).
Нью-Йорк – Новый Орлеан 92:115 (19:26, 28:22, 20:26, 25:41)
Нью-Йорк: Дивинченцо (23), Ачиува (15 + 7 подборов), Харт (15 + 10 подборов), Макбрайд (10 + 8 передач), Симс (7 + 7 подборов) – старт; Богданович (20), Беркс (2), Джеффрис (0), Топпин (0), Браун (0).
Новый Орлеан: Мерфи (26 + 7 подборов), Ингрэм (24 + 5 потерь), Уильямсон (21 + 6 потерь), Джонс (15), Валанчюнас (7 + 9 подборов) – старт; Робинсон-Эрл (6), Райан (6), Нэнс (4), Хоукинс (3), Маршалл (3), Сиброн (0), Кратчер (0).
Миннесота – Сан-Антонио 114:105 (29:21, 29:22, 27:24, 29:38)
Миннесота: Эдвардс (34), Конли (16), Гобер (13 + 17 подборов + 4 блок-шота), Андерсон (2), Макдэниэлс (2) – старт; Рид (22), Маклафлин (9), Моррис (8), Александер-Уокер (8 + 6 передач), Джексон (0), Майнотт (0).
Сан-Антонио: Васселл (21 + 6 передач), Вембаньяма (17 + 13 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Джонс (11 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Шэмпени (7), Сохан (0) – старт; К. Джонсон (20), Брэнэм (12), Осман (10), Коллинз (5), Уэсли (2).
Оклахома-Сити – Хьюстон 112:95 (28:29, 32:21, 24:24, 28:21)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 8 подборов), Джейлен Уильямс (24), Холмгрен (18 + 13 подборов + 4 блок-шота), Гидди (14 + 8 подборов), Дорт (3) – старт; Уиггинс (6), Хэйворд (5), Джейлин Уильямс (5), Джо (2), Джонсон (2), Уоллес (2), К. Уильямс (0).
Хьюстон: Шенгюн (23 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Смит (18 + 13 подборов), Грин (16), Брукс (7), Ванвлит (5) – старт; А. Холидэй (10), Уитмор (9), Грин (5), Томпсон (2 + 7 подборов), Тэйт (0), Лэндейл (0), Буллок (0).
Чикаго – Детройт 95:105 (29:22, 26:28, 22:29, 18:26)
Чикаго: Дерозан (25), Вучевич (25 + 10 подборов), Уайт (10 + 6 передач), Досунму (8 + 6 передач), Карузо (4 + 5 перехватов) – старт; Драммонд (20 + 11 подборов), Терри (3), Картер (0), Тэйлор (0).
Детройт: Каннингем (26), Айви (15), Дюрен (14 + 10 подборов + 5 потерь), Томпсон (13 + 8 подборов), Стюарт (11 + 9 подборов) – старт; Фонтеккьо (17), Флинн (7), Уайзмен (2), Граймс (0), Фурнье (0).
Милуоки – Шарлотт 123:85 (32:16, 26:10, 38:23, 27:36)
Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 8 подборов), Лиллард (23 + 9 подборов + 7 передач), Краудер (10 + 7 подборов), Бизли (6), Б. Лопес (0) – старт; Портис (21 + 8 подборов), Коннотон (9), Галлинари (8), Грин (8), Боучэмп (7), Беверли (7), Ливингстон (0), Т. Адетокумбо (0).
Шарлотт: Бриджес (17), Мэнн (16), Миллер (14), Ричардс (6 + 7 подборов), Коди Мартин (2 + 7 передач) – старт; Бертанс (12), Сет Карри (8), Макгауэнс (4), Г. Уильямс (4 + 7 подборов), Мицич (2), Тор (0), Болден (0).
Портленд – Майами 96:106 (28:15, 28:31, 20:34, 20:26)
Портленд: Саймонс (26), Грант (24 + 7 подборов + 6 передач), Камара (17 + 10 подборов), Эйтон (12 + 10 подборов), Мюррэй (0) – старт; Тайбулл (8), Уокер (7), Хэгенс (2), Рит (0), Бэнтон (0).
Майами: Батлер (22 + 9 передач), Розир (19), Д. Робинсон (17), Адебайо (13 + 9 подборов + 6 потерь), Йович (8) – старт; Калеб Мартин (8), Лав (8), Хакес (7), Райт (2), Хайсмит (2).
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