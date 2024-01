НБА планирует провести Матч всех звезд-2026 на новой арене Клипперс

НБА практически определилась с местом проведения Матча всех звезд 2026 года.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, лига хочет, чтобы звездный уик-энд через два года приняла новая домашняя арена Клипперс под названием Intuit Dome.

Строительство арены началось в 2021 году и ожидается, что ее открытие состоится уже в этом году. Предполагается, что вместимость арены будет составлять 18 000 человек.

Таким образом, известный Стэйплс-центр, который ныне имеет название Crypto.com Арена, останется домом лишь для Лейкерс.

