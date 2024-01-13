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Баскетбол

НБА планирует провести Матч всех звезд-2026 на новой арене Клипперс

Осталось только дождаться, когда она будет достроена.
Сегодня, 00:41
Стив Балмер и его Клипперс в недостроенном Intuit Dome / Getty Images
Стив Балмер и его Клипперс в недостроенном Intuit Dome / Getty Images

НБА практически определилась с местом проведения Матча всех звезд 2026 года.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, лига хочет, чтобы звездный уик-энд через два года приняла новая домашняя арена Клипперс под названием Intuit Dome.

Строительство арены началось в 2021 году и ожидается, что ее открытие состоится уже в этом году. Предполагается, что вместимость арены будет составлять 18 000 человек.

Таким образом, известный Стэйплс-центр, который ныне имеет название Crypto.com Арена, останется домом лишь для Лейкерс.

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Напомним, что в 2024 году Матч всех звезд пройдет в Индианаполисе, а через год - в Чейз-центре, новой домашней арене Голден Стэйт, на которой "воины" выступают с 2019 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд Лос-Анджелес Клипперс

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