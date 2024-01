Голден Стэйт готов обменять всех, кроме Карри

Голден Стэйт имел прекрасную возможность исправить сложившуюся ситуацию нынешнего сезона, проведя семь домашних матчей подряд. Однако "воины" сумели выиграть лишь два поединка, что сделало ситуацию еще хуже.

Это и ужасная форма отдельных исполнителей (Уиггинс, Томпсон, Грин) вынуждает фронт-офис Уорриорз задуматься о решительных действиях.

Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на инсайдера The Athletic Шэмса Чаранию, Голден Стэйт готов включить в потенциальные обмены каждого игрока из ростера, кроме своей главной звезды в лице Стефа Карри.

Руководство клуба до последнего оттягивало момент обменов, но ужасная игра команды заставила изменить свою позицию по данному вопросу.

