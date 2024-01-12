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Баскетбол

Голден Стэйт готов обменять всех, кроме Карри

"Шеф" будет единственным неприкасаемым, если Уорриорз все же решатся на серьезные изменения в ростере.
Вчера, 21:11
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Голден Стэйт имел прекрасную возможность исправить сложившуюся ситуацию нынешнего сезона, проведя семь домашних матчей подряд. Однако "воины" сумели выиграть лишь два поединка, что сделало ситуацию еще хуже.

Это и ужасная форма отдельных исполнителей (Уиггинс, Томпсон, Грин) вынуждает фронт-офис Уорриорз задуматься о решительных действиях.

Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на инсайдера The Athletic Шэмса Чаранию, Голден Стэйт готов включить в потенциальные обмены каждого игрока из ростера, кроме своей главной звезды в лице Стефа Карри.

Руководство клуба до последнего оттягивало момент обменов, но ужасная игра команды заставила изменить свою позицию по данному вопросу.

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Напомним, что Голден Стэйт занимает двенадцатое место Западной конференции, имея баланс побед 17-20.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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