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Баскетбол

Бывшему игроку Вашингтона и Голден Стэйт предъявили обвинения в многочисленных кражах

Баскетболист умудрился семь раз вынести предметы из одного и того же магазина.
Сегодня, 19:36
Райан Роллинз / Getty Images
Райан Роллинз / Getty Images

Экс-защитник Вашингтона и Голден Стэйт Райан Роллинз был обвинен в многочисленных кражах, сообщает The Athletic.

По информации источника, 21-летнему баскетболисту предъявили обвинение по семи пунктам мелкой кражи.

В судебных документах полиция сообщила, что Роллинз семь раз воровал мелкие предметы домашнего обихода, такие как продукты, гель для душа и свечи, из магазина Target с 9 сентября по 9 ноября, когда он был в составе Уизардс.

Стоимость предметов, предположительно украденных в каждом инциденте, составляла менее 1000 долларов. 

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Отметим, что несколькими днями ранее Вашингтон отчислил Роллинза после того, как он сыграл в 10 матчах регулярного сезона.

Райан Роллинз был выбран Атлантой под общим 44-м пиком на драфте 2022 года. Той же ночью он был отправлен в Голден Стэйт в обмен на Тайриза Мартина, выбранного тогда же под 51-м пиком, и денежную компенсацию. Прошлым летом он перешел в Вашингтон в результате сделки по Крису Полу.

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