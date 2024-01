Результаты голосования на Матч всех звезд-2024

В четверг, 4 января, НБА на своем официальном сайте опубликовала первые результаты фанатского голосования на Матч всех звезд-2024.

Так, наибольшим количеством голосов на данный момент может похвастаться звезда Милуоки Яннис Адетокумбо, на счету которого 2 171 812 голосов. На втором месте с результатом 2 008 645 голосов расположился ЛеБрон Джеймс (Лейкерс).

Лучшими среди защитников являются Лука Дончич (Запад, Даллас, 1 452 733) и Тайриз Халибертон (Восток, Индиана, 1 380 795).

Стоит отметить, что в десятке лучших игроков передней линии на Западе нашлось место Чету Холмгрену (Оклахома) и Алперену Шенгюну (Хьюстон), но не Виктору Вембаньяме (Сан-Антонио).

LeBron James and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



Next fan update: 1/11. pic.twitter.com/KbFeBRTsnF