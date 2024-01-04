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Результаты голосования на Матч всех звезд-2024

После первого подсчета голосов стали известны лидеры каждой из конференций.
Сегодня, 21:39
Матч всех звезд-2024 / nba.com
Матч всех звезд-2024 / nba.com

В четверг, 4 января, НБА на своем официальном сайте опубликовала первые результаты фанатского голосования на Матч всех звезд-2024.

Так, наибольшим количеством голосов на данный момент может похвастаться звезда Милуоки Яннис Адетокумбо, на счету которого 2 171 812 голосов. На втором месте с результатом 2 008 645 голосов расположился ЛеБрон Джеймс (Лейкерс).

Лучшими среди защитников являются Лука Дончич (Запад, Даллас, 1 452 733) и Тайриз Халибертон (Восток, Индиана, 1 380 795).

Стоит отметить, что в десятке лучших игроков передней линии на Западе нашлось место Чету Холмгрену (Оклахома) и Алперену Шенгюну (Хьюстон), но не Виктору Вембаньяме (Сан-Антонио).

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В пятницу, 5 января, каждый фанатский голос будет считаться за три. Оставить свой голос можно здесь. Напомним, что Матч всех звезд 2024 года состоится 18 февраля в Индианаполисе.

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