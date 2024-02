НБА хочет провести Матч всех звезд 2027 года в Финиксе

НБА в ближайшее время планирует объявить о месте проведения Матча всех звезд 2027 года, сообщает The Athletic.

По информации источника, городом, который примет звездный уик-энд, станет Финикс. МВЗ должен будет пройти в Футпринт-центре, домашней арене Финикс Санз.

The NBA is nearing plans for Phoenix and the Suns to host 2027 All-Star Weekend, multiple sources tell me and @MikeVorkunov. One year into new governor Mat Ishbia's ownership, Suns win an NBA All-Star bid. The Phoenix Mercury will also host 2024 WNBA All-Star. pic.twitter.com/1sus5Ked8s