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Баскетбол

НБА хочет провести Матч всех звезд 2027 года в Финиксе

К тому же уже нашелся претендент на проведение праздника баскетбола в 2028 году.
Сегодня, 17:06
Девин Букер и Кевин Дюрант / Getty Images
Девин Букер и Кевин Дюрант / Getty Images

НБА в ближайшее время планирует объявить о месте проведения Матча всех звезд 2027 года, сообщает The Athletic.

По информации источника, городом, который примет звездный уик-энд, станет Финикс. МВЗ должен будет пройти в Футпринт-центре, домашней арене Финикс Санз.

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Стоит отметит, что это будет третий подряд звездный уик-энд, который примет команда Тихоокеанского дивизиона.

Напомним, что Голден Стэйт Уорриорз проведут Матч всех звезд 2025 года в Чейз-центре, а Лос-Анджелес Клипперс примут в 2026 году звездный уик-энд в Интуит Доум, новой арене команды.

Последний раз НБА проводила Матч всех звезд в Финиксе в 2009 году, когда тогдашняя звезда Санз Шакил О’Нил и покойный Коби Брайант вместе выиграли награду MVP.

Финикс также принимал у себя звездный уик-энд в 1995 году, когда Футпринт-центр назывался America West Arena, и в 1975 году в Мемориальном Колизее ветеранов.

При этом также сообщается, что Милуоки Бакс подали заявку на проведение Матча всех звезд НБА в 2027 или 2028 году.

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