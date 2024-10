НБА обнародовала даты проведения звездного уик-энда-2025

Национальная баскетбольная ассоциация в социальных сетях обнародовала даты проведения следующего звездного уик-энда.

Конкурсы и матчи в рамках события пройдут с 14 по 16 февраля 2025 года (15-17 февраля по Киеву).

⭐️ Be in The Bay for #NBAAllStar 2025 ⭐️



Get your tickets to all the action and be a part of the biggest basketball celebration of the year, Feb. 14-16!



🎟️: https://t.co/UCUw1GRaFT