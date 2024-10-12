НБА обнародовала даты проведения звездного уик-энда-2025

Сан-Франциско примет праздник баскетбола в феврале 2025 года.

Национальная баскетбольная ассоциация в социальных сетях обнародовала даты проведения следующего звездного уик-энда.

Конкурсы и матчи в рамках события пройдут с 14 по 16 февраля 2025 года (15-17 февраля по Киеву).

⭐️ Be in The Bay for #NBAAllStar 2025 ⭐️



Get your tickets to all the action and be a part of the biggest basketball celebration of the year, Feb. 14-16!



🎟️: https://t.co/UCUw1GRaFT pic.twitter.com/tugJrTrvGN — #NBAAllStar (@NBAAllStar) October 11, 2024

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Напомним, что звездный уик-энд НБА 2025 года пройдет в Сан-Франциско в Чейз Центре, домашней арене Голден Стэйт Уорриорз.

В рамках трехдневного мероприятия пройдут такие любимые болельщиками соревнования, как конкурс по броскам сверху, конкурс трехочковых бросков и конкурс восходящих звезд.

Матч всех звезд традиционно закроет звездный уик-энд в ночь на 17 февраля.

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