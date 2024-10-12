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Баскетбол

НБА обнародовала даты проведения звездного уик-энда-2025

Сан-Франциско примет праздник баскетбола в феврале 2025 года.
Сегодня, 20:23
Карри, Браун, Кавай и Йокич / Getty Images
Карри, Браун, Кавай и Йокич / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация в социальных сетях обнародовала даты проведения следующего звездного уик-энда.

Конкурсы и матчи в рамках события пройдут с 14 по 16 февраля 2025 года (15-17 февраля по Киеву).

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Напомним, что звездный уик-энд НБА 2025 года пройдет в Сан-Франциско в Чейз Центре, домашней арене Голден Стэйт Уорриорз.

В рамках трехдневного мероприятия пройдут такие любимые болельщиками соревнования, как конкурс по броскам сверху, конкурс трехочковых бросков и конкурс восходящих звезд.

Матч всех звезд традиционно закроет звездный уик-энд в ночь на 17 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд Звездный уик-энд

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