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Баскетбол

Зайон назвал условие, при котором он согласится участвовать в конкурсе данков

Нет, речь идет не о бургерах с картофелем фри.
Сегодня, 17:19
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images

Форвард Нового Орлеана Зайон Уильямсон любит забивать сверху во время матчей регулярного сезона НБА.

По этой причине болельщики хотели бы увидеть его в конкурсе данков звездного уик-энда. В ответ 23-летний баскетболист рассказал, при каком условии он пойдет на это.

"Если я попаду на Матч всех звезд, то я буду участвовать в конкурсе данков. Но если я не попаду, то не стану этого делать", - цитирует Зайона ESPN.

За свою короткую карьеру в НБА Зайон Уильямсон ездил на Матч всех звезд два раза: первый раз это случилось на его второй сезон в лиге (2021 год), а второй - в прошлом году.

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В этом году Уильямсон не попал даже в резерв команды Запада, несмотря на 22 очка, 5,5 подбора и 5,2 передачи, которые он набирает в среднем за матч.

Напомним, что последние два года конкурс по броскам сверху выиграл представитель G-Лиги Мак МакКланг.

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