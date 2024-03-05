Звездный защитник Кливленда выбыл на неопределенный срок из-за проблем с коленом

Теперь Доннован Митчелл рискует "пролететь" мимо сезонных наград.

Звездный защитник Кливленд Кавальерс Донован Митчелл пропустит как минимум следующие три игры из-за проблем с левым коленом, сообщает The Athletic.

Митчелл уже пропустил два матча по этой причине. Команда сообщила, что в местной клинике 27-летнему баскетболисту сделали инъекцию плазмы, богатой тромбоцитами.

Будущие пропуски могут лишить Митчелла сезонных наград, ведь на его счету уже 13 пропусков. Для того, чтобы претендовать на награды по итогам сезона, баскетболистам нужно провести минимум 65 матчей.

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Таким образом, у Митчелла будет в запасе всего один пропуск, если он хочет попасть в одну из символических сборных НБА.

В нынешнем сезоне Донован Митчелл набирает в среднем 28 очков, 5,4 подбора и 6,2 передачи за матч. На данный момент Кливленд занимает третье место таблицы Восточной конференции с балансом побед 39-21.

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