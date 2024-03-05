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Баскетбол

НБА: Милуоки без Янниса обыграл Клипперс, Лейкерс нанесли поражение Оклахоме

Некоторые прошедшие матчи регулярки завершились достаточно неожиданными результатами.
Сегодня, 08:12
Джеймс Харден и Дэмиан Лиллард / Getty Images
Джеймс Харден и Дэмиан Лиллард / Getty Images

В ночь на вторник, 5 марта, состоялось шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Мемфис неожиданно одолел на выезде Бруклин, Яннис Адетокумбо не смог сыграть с Клипперс, но Милуоки и без него завоевали победу над "парусниками".

Сакраменто с Алексеем Ленем уступил на своей площадке Чикаго, а Лейкерс обыграли Оклахому.

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Бруклин - Мемфис 102:106 (31:29, 21:24, 25:27, 25:26)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Люк Кеннард (Мемфис) - 25 очков, 2 подбора, 7 передач
  • Ник Клэкстон (Бруклин) - 21 очко, 6 подборов, 2 передачи
  • Кэмерон Джонсон (Бруклин) - 18 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата

Милуоки - Клипперс 113:106 (25:35, 23:20, 25:26, 40:25)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Дэмиан Лиллард (Милуоки) - 41 очко, 4 подбора, 4 передачи
  • Пол Джордж (ЛАК) - 29 очков, 5 подборов, 2 перехвата
  • Джеймс Харден (ЛАК) - 29 очков, 4 подбора, 8 передач

Миннесота - Портленд 119:114 (28:26, 27:22, 33:34, 31:32)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Анферни Саймонс (ПТБ) - 34 очка, 5 подборов, 14 передач
  • Дуоп Рит (ПТБ) - 26 очков, 3 подбора
  • Руди Гобер (Миннесота) - 25 очков, 16 подборов, 3 блок-шота

Юта - Вашингтон 127:115 (35:41, 39:34, 28:26, 25:14)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Джордан Кларксон (Юта) - 38 очков, 10 подборов, 7 передач
  • Джордан Пул (Вашингтон) - 32 очка, 2 передачи, 2 перехвата
  • Коллин Секстон (Юта) - 29 очков, 3 подбора, 7 передач, 2 перехвата

Сакраменто - Чикаго 109:113 (36:22, 20:27, 35:28, 18:36)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Коби Уайт (Чикаго) - 37 очков, 5 подборов, 7 передач
  • ДеМар ДеРозан (Чикаго) - 33 очка, 4 передачи, 2 перехвата
  • Де'Аарон Фокс (Сакраменто) - 20 очков, 10 передач

Лейкерс - Оклахома 116:104 (25:25, 27:18, 37:29, 27:32)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Д'Анджело Расселл (ЛАЛ) - 26 очков, 6 подборов, 3 передачи, 4 перехвата
  • Энтони Дэвис (ЛАЛ) - 24 очка, 12 подборов, 4 передачи, 3 блок-шота
  • Шай Гилджес-Александер (ОКС) - 20 очков, 7 подборов, 4 передачи, 4 перехвата, 2 блок-шота

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