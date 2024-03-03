Стало известно условие, при котором сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт

Возможно, звезде Лейкерс придется подождать появления своего сына в НБА чуть дольше, чем предполагалось ранее.

Бронни Джеймс, сын звездного форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса, раздумывает, а стоит ли ему выставлять свою кандидатуру на драфт НБА 2024 года.

Как сообщает ESPN, Бронни не станет спешить и может провести в NCAA еще один год, прежде чем пойти на повышение.

По словам агента ЛеБрона Рича Пола, решение об участии в драфте будет зависеть от конкретного интереса определенных команд - семейству все равно, под каким пиком он будет выбран.

При этом также было заявлено, что "правильная команда" не обязательно должна быть той командой, в которой играет его отец.

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Недавно инсайдеры заявляли, что, Бронни рискует быть незадрафтованным в 2024 году, а поэтому он, скорее всего, будет участвовать в драфте 2025 года.

На это, вероятно, повлияли не лучшие статистические показатели 19-летнего баскетболиста в его первом сезоне в университете, а также проблемы со здоровьем. Напомним, что летом 2023 года Бронни пережил остановку сердца на тренировке.

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