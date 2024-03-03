Нет ответа на их игру: ЛеБрон назвал имена неудержимых игроков НБА

"Король" отдал должное соперникам, которые создают ему много проблем.

Суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который сумел преодолеть отметку в 40 тысяч очков, набранных за карьеру.

Однако его праздник был омрачен поражением "озерников", которые не сумели сдержать Николу Йокича и его Денвер (114:124).

Как сообщает BasketNews, после матча ЛеБрон признал великолепную игру в исполнении сербского центрового. Когда его спросили, есть ли способ остановить "Джокера", Джеймс выдал краткий ответ. "Нет".

Затем он назвал имена тех игроков, которые, по его мнению, выдают такую игру, на которую у защиты соперника просто нет решения.

"Джоэл (Эмбиид), "Джокер" (Йокич), Лука (Дончич), Яннис (Адетокумбо), Стеф (Карри), Кей Ди (Кевин Дюрант). Это лишь некоторые из них", - сказал ЛеБрон.

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Ранее ЛеБрон Джеймс прокомментировал свое выдающееся достижение, отметив, что он не чувствует себя на 39 лет.

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