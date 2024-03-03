iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Нет ответа на их игру: ЛеБрон назвал имена неудержимых игроков НБА

"Король" отдал должное соперникам, которые создают ему много проблем.
Сегодня, 22:07
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который сумел преодолеть отметку в 40 тысяч очков, набранных за карьеру.

Однако его праздник был омрачен поражением "озерников", которые не сумели сдержать Николу Йокича и его Денвер (114:124).

Как сообщает BasketNews, после матча ЛеБрон признал великолепную игру в исполнении сербского центрового. Когда его спросили, есть ли способ остановить "Джокера", Джеймс выдал краткий ответ. "Нет". 

Затем он назвал имена тех игроков, которые, по его мнению, выдают такую игру, на которую у защиты соперника просто нет решения.

"Джоэл (Эмбиид), "Джокер" (Йокич), Лука (Дончич), Яннис (Адетокумбо), Стеф (Карри), Кей Ди (Кевин Дюрант). Это лишь некоторые из них", - сказал ЛеБрон.

Читай также: Финикс вывел из обращения игровой номер Амаре Стадемайра

Ранее ЛеБрон Джеймс прокомментировал свое выдающееся достижение, отметив, что он не чувствует себя на 39 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Статьи по теме

Стало известно условие, при котором сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт Стало известно условие, при котором сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт
ЛеБрон прокомментировал то, что он первый в НБА набрал 40 000 очков ЛеБрон прокомментировал то, что он первый в НБА набрал 40 000 очков
ЛеБрон установил очередное уникальное достижение ЛеБрон установил очередное уникальное достижение
В Баварии определились с альтернативным вариантом для Алонсо В Баварии определились с альтернативным вариантом для Алонсо
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Франция закрыла седьмой этап победой в смешанной эстафете
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

НБА23:03
Стало известно условие, при котором сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт
Европа22:53
В Баварии определились с альтернативным вариантом для Алонсо
Европа22:47
Поражение Цыганкова и Довбика в обзоре матча Мальорка - Жирона
Европа22:22
"Мальчики против мужчин": Рой Кин оценил победу Ман Сити над МЮ
НБА22:07
Нет ответа на их игру: ЛеБрон назвал имена неудержимых игроков НБА
Европа22:00
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
НБА21:54
Финикс вывел из обращения игровой номер Амаре Стадемайра
Европа21:50
Месси и Суарес отметили победу над Орландо Сити яркой вечеринкой
Европа21:30
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа21:25
Жирона с Довбиком и Цыганковым потерпела поражение от Мальорки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK