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Баскетбол

ЛеБрон прокомментировал то, что он первый в НБА набрал 40 000 очков

Звезда Лос-Анджелес Лейкерс и всей лиги не чувствует себя старым.
Сегодня, 09:45
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Звездный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил очередное уникальное достижение в НБА, став первым в истории лиги, кто сумел набрать 40 000 очков.

После поединка против Денвер Наггетс 39-летний американец прокомментировал свой рекорд. По словам ЛеБрона, он может представлять ту же угрозу, что и 10 лет назад.

"Чувствую, будто до сих пор создаю угрозу на площадке, до сих пор могу делать то, что и 10 лет назад. А кое-что делал и 20 лет назад - странно об этом говорить.

Никогда не думал над установлением рекорда результативности. Это просто произошло органично. Играл правильно, выходил и показывал игру, позволяя ей самой прийти ко мне. Рекорд по результативности стал для меня органичным.

Когда пришел в лигу, это никогда не было моей целью, будто я хотел стать лучшим скорером всех времен. Но до сих пор играю. До сих пор могу забросить мяч, так что общее число очков будет расти, пока не закончу играть.

Очевидно, что в нашей лиге много отличных ребят, которые умеют набирать очки. Если они останутся здоровыми и будут играть долго - они смогут затмить его.

Рекорды созданы для того, чтобы их бить. Никогда нельзя говорить никогда. Когда-то говорили, что рекорд Робертсона по трипл-даблам никогда не побьют - Уэстбрук сделал это. А теперь Йокич и Дончич занимаются этим каждый матч.

Для меня всегда самой главной была победа. Очень обидно, что рекорд случился во время поражения, особенно против команды, которая играет очень хорошо. Мы показали хороший баскетбол, но не смогли завершить матч в свою пользу. Так что, горько-сладко, но наслаждаюсь каждым моментом на площадке", - сказал игрок "озерников".

Напомним, на нашем сайте доступны результаты матчей игрового дня в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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