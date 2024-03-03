НБА: Дабл-дабл Йокича помог Денверу победить Лейкерс, Майами обыграло Юту

В рамках регулярного сезона НБА в ночь со 2 на 3 марта состоялось 5 матчей.

Среди поединков стоит отметить матч Лос-Анджелес Лейкерс и Денвер Наггетс, в котором ЛеБрон Джеймс набрал свое юбилейное 40-тысячное очко в НБА.

Бруклин - Атланта 114:102

Бруклин: Бриджес (38), К. Джонсон (23), Шредер (14 + 8 передач), Клекстон (12 + 13 подборов), Фини-Смит (11), Шарп (6), Смит (3 + 6 передач), Уилсон (3), Уокер (2), Уотфорд (2), Бейтс-Диоп (0).

Атланта: Бэй (23), Мюррей (20 + 11 передач), Богданович (13), Капелла (11 + 10 подборов), Джонсон (7 + 9 подборов), Хантер (15), Фернанду (10), Бафкин (3), Мэтьюз (0), Форрест (0).

Майами - Юта 126:120

Майами: Батлер (37 + 7 передач), Адебайо (23 + 7 подборов), Розир (14 + 8 передач), Д. Робинсон (12 + 6 передач), Йович (8), Калеб Мартин (18), Хакес (12), Хайсмит (2), О. Робинсон (0).

Юта: Джордж (31 + 5 потерь), Маркканен (25 + 6 передач), Секстон (18), Коллинз (18), Хендрикс (8 + 13 подборов), Юртсевен (7), Хортон-Такер (7 + 8 подборов), Сенсабо (6), Данн (0), Шаманич (0).

Мемфис - Портленд 100:107

Мемфис: Альдама (21 + 8 подборов), В. Уильямс (21 + 8 подборов), З. Уильямс (9), Стивенс (7), Гудвин (4 + 8 передач), Джексон (17), Герт (7), Ларевиа (6), Кеннард (5), Кончар (3).

Портленд: Саймонс (30 + 7 подборов + 7 передач), Камара (15 + 7 подборов), Рит (12), Грант (5), Мюррей (2), Уокер (18 + 12 подборов), Хегенс (13 + 8 передач + 6 потерь), Бентон (10), Тайбулл (2), Браун (0), Рупер (0).

Лейкерс - Денвер 114:124

Лейкерс: Джеймс (26 + 9 передач), Хатимура (23), Ривз (19 + 14 передач), Расселл (17), Дэвис (17 + 11 подборов), Хейс (4), Реддиш (3), Динуидди (3), Принс (2).

Денвер: Йокич (35 + 10 подборов + 7 передач), Портер (25 + 10 подборов), Дж. Мюррей (24 + 11 передач), Гордон (18 + 9 подборов), К. Браун (2), Дж. Холидей (13), Уоттсон (7), Наджи (0), Джексон (0).

Финикс - Хьюстон 109:118

Финикс: Дюрант (30 + 9 подборов + 6 потерь), Букер (24 + 5 потерь), Бил (7), Нуркич (7 + 10 подборов), Аллен (2), О'Нил (20 + 11 подборов), Окоги (7), Бол (5), Янг (4), Юбэнкс (2), С.Ли (1), Родди (0), Маледон (0).

Хьюстон: Грин (34 + 9 подборов), Ванвлит (24 + 11 передач), Шенгюн (21 + 10 подборов), Смит (14), Брукс (11), Томпсон (9), Уитмор (4), Грин (1), А. Холидей (0), Лендейл (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!