ЛеБрон установил очередное уникальное достижение

Легендарный баскетболист первым набрал сорок тысяч очков в НБА.

В рамках регулярного сезона НБА Лос-Анджелес Лейкерс встречались с Денвер Наггетс.

По ходу поединка ЛеБрон Джеймс установил уникальное достижение, набрав свое 40-тысячное очко в лиге. Произошло это на старте второй четверти, когда Джеймс забросил лей-ап, увеличив преимущество своей команды до 5 очков.

Отметим, что в этом матче ЛеБрон набрал в общей сложности 26 очков, поэтому, по завершению поединка его карьерный задел составляет 40,017 очков.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех матчей игрового дня НБА.

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