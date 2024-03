Финикс вывел из обращения игровой номер Амаре Стадемайра

В ночь на воскресенье, 3 марта, прошел матч регулярного сезона НБА, в котором Финикс на своем паркете проиграл Хьюстону (109:118).

Несмотря на это, у болельщиков Санз останутся и приятные воспоминания об этом вечере, ведь на арене прошла церемония чествования Амаре Стадемайра.

Как сообщает BasketNews, франшиза ввела его в собственный зал славы, а также вывела из обращения 32-й номер, под которым выступал бигмен.

S.T.A.T in a Suns uniform: ☄️ Rookie of the Year ☄️ 4x All-NBA ☄️ 5x All-Star ☄️ 21.4 PPG ☄️ 8.9 RPG ☄️ 1.4 BPG And now a member of the Suns Ring of Honor! pic.twitter.com/4Z2Mykc6YF

"When I was drafted here in Phoenix, my mission was to be the best player that I could possibly be."



🗣️ @Amareisreal's full Phoenix Suns Ring of Honor speech pic.twitter.com/UK99IuedKf