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Баскетбол

Финикс вывел из обращения игровой номер Амаре Стадемайра

Хотя сейчас баскетболиста правильнее называть Яхошафат Бен Авраам.
Сегодня, 21:54
Амаре Стадемайр / Getty Images
Амаре Стадемайр / Getty Images

В ночь на воскресенье, 3 марта, прошел матч регулярного сезона НБА, в котором Финикс на своем паркете проиграл Хьюстону (109:118).

Несмотря на это, у болельщиков Санз останутся и приятные воспоминания об этом вечере, ведь на арене прошла церемония чествования Амаре Стадемайра.

Как сообщает BasketNews, франшиза ввела его в собственный зал славы, а также вывела из обращения 32-й номер, под которым выступал бигмен.

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Финикс задрафтовал Стадемайра под девятым выбором в первом раунде драфта 2002 года. За восемь сезонов в составе Санз 41-летний баскетболист провел 516 матчей регулярки, в которых набирал в среднем 21,4 очка при 54,4% реализации с игры, 8,9 подбора и 1,4 блок-шота.

Он занимает седьмое место в истории франшизы по очкам (11 035), пятое по среднему количеству очков за матч (21,4), третье по подборам (4613) и пятое по блок-шотам (722).

Стадемайр был назван Новичком года НБА в 2003 году, победив в голосовании Яо Мина. Он шесть раз ездил на Матч всех звезд, четыре раза выбирался во вторую символическую сборную НБА и один раз - в первую.

Амаре Стадемайр стал 11-м игроком, чей номер был выведен из обращения, присоединившись к Дику ван Арсдейлу (5), Уолтеру Дэвису (6), Кевину Джонсону (7), Дэну Марли (9), Стиву Нэшу (13), Тому Чемберсу (24), Элвану Адамсу (33), Чарльзу Баркли (34), Конни Хокинсу (42) и Полу Вестфалу (44).

В 2010 году Стадемайр признался, что имеет еврейское происхождение по линии матери. Спустя десять лет он перешел в иудаизм, сменив имя на Яхошафат Бен Авраам.

Ранее стало известно, что в игре против Хьюстона травмы получили сразу два игрока Финикса, причем произошло это после столкновений с одноклубниками.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз Амаре Стаудемайр

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