Филадельфия почтит карьеру Айверсона скульптурой в тренировочном комплексе

Игроки Сиксерс будут смотреть на скульптуру и вспоминать легендарную речь Аллена о тренировках.

В пятницу, 12 апреля, в тренировочном комплексе Penn Medicine Филадельфия проведет церемонию открытия скульптуры в честь Аллена Айверсона, сообщает официальный сайт НБА.

Стоит отметить, что Сиксерс объявили об этом в десятую годовщину выведения из обращения третьего игрового номера Айверсона.

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В качестве одного из самых легендарных игроков в истории организации 76-х, Айверсон был введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2016 году.

Филадельфия выбрала Айверсона под общим первым пиком на драфте НБА 1996 года.

В составе команды Города братской любви разыгрывающий провел 12 из 15 сезонов в лиге. В 1997 году его назвали Лучшим новичком , а в 2001 году он выиграл звание MVP.

Айверсон 11 раз попадал на Матч всех звезд, семь раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, а также четыре раза становился лучшим скорером и трижды лидировал в лиге по перехватам.

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