Филадельфия почтит карьеру Айверсона скульптурой в тренировочном комплексе
В пятницу, 12 апреля, в тренировочном комплексе Penn Medicine Филадельфия проведет церемонию открытия скульптуры в честь Аллена Айверсона, сообщает официальный сайт НБА.
Стоит отметить, что Сиксерс объявили об этом в десятую годовщину выведения из обращения третьего игрового номера Айверсона.
4.12.24. we’re doing it our way.— Philadelphia 76ers (@sixers) March 1, 2024
honoring @alleniverson | details at https://t.co/W4awUGUxzE pic.twitter.com/djXHaoL54y
Читай также: "Я просто не сдержался": Айверсон рассказал о своей знаменитой речи о тренировках
В качестве одного из самых легендарных игроков в истории организации 76-х, Айверсон был введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2016 году.
Филадельфия выбрала Айверсона под общим первым пиком на драфте НБА 1996 года.
В составе команды Города братской любви разыгрывающий провел 12 из 15 сезонов в лиге. В 1997 году его назвали Лучшим новичком , а в 2001 году он выиграл звание MVP.
Айверсон 11 раз попадал на Матч всех звезд, семь раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, а также четыре раза становился лучшим скорером и трижды лидировал в лиге по перехватам.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!