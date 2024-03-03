Две звезды Финикса получили травмы после столкновений с одноклубниками

Девин Букер и Юсуф Нуркич получили удары оттуда, откуда не ожидали их получить.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Финикс уступил Хьюстону со счетом 109:118.

В конце встречи травму получил звездный защитник Санз Девин Букер. сообщает ESPN.

За 1:15 до конца четвертой четверти 27-летний игрок столкнулся с одноклубником Ройсом О'Нилом и получил вывих правого голеностопа.

Главный тренер Финикса Фрэнк Вогель заявил, что рентгеновские снимки не показали серьезных повреждений, так что Букер не потерял шансы сыграть в следующем матче против Оклахомы.

О'Нил также повредил голеностоп, но, по словам Вогеля, его травма не настолько серьезная.

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Примечательно, что Санз потеряли еще и Юсуфа Нуркича из-за повреждения шеи во второй четверти. Его осмотрели на предмет сотрясения мозга, но ничего не обнаружили.

Как и в случае с Букером, Нуркич получил травму после удара от одноклубника, но в этот раз это был Джош Окоги.

На данный момент Финикс занимает шестую строчку таблицы Западной конференции, имея баланс побед 35-25.

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