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Баскетбол

Подросток с автоматом едва не застрелил известного игрока НБА и его друзей

Баскетболисту и его спутникам повезло, что нападавший узнал его.
Сегодня, 08:45
Айзея Томас / Getty Images
Айзея Томас / Getty Images

Защитник Финикса Айзея Томас поделился историей, в которой он был близок к смерти.

Баскетболист со своими друзьями стал жертвой вооруженного нападения в Вашингтоне, его родном гоороде - подросток наставил автомат на компанию. И лишь то, что нападавший узнал Томаса, спасло ситуацию и их жизни.

"Вчера у меня был момент, изменивший мою жизнь, когда подросток вытащил АК-47 и наставил его на меня и моих приятелей", - цитирует игрока BasketNews

"И если бы не то, кем я был, и он не узнал меня в моем собственном городе, он, вероятно, положил бы конец всем нашим жизням. Нам просто нужно помолиться за этих молодых людей!!! Вчера нас спас Бог. Черт, все могло закончиться так быстро. Без причины!".

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Томас рассказал о произошедшем в социальной сети Х, однако через время он удалил свой пост.

В прошедшем сезоне Айзея Томас сыграл в шести матчах Финикса, в которых он набирал в среднем 1,3 очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айзея Томас Финикс Санз

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