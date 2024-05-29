Плей-офф НБА: Миннесота продлила серию с Далласом, забрав выездной матч

Тимбервулвз хотят стать первой командой в истории, которая выиграла серию, отыгравшись с 0:3.

В ночь на среду, 29 мая, Даллас встретился с Миннесотой в рамках четвертого матча серии финала Запада плей-офф НБА.

После поражения в предыдущей игре звездный защитник "волков" Энтони Эдвардс заявил, что его команда хочет сотворить историю и выиграть серию, уступая при этом 0-3.

И первый поединок из четырех Тимбервулвз смогли забрать. Команды регулярно обменивались лидерством, что в итоге привело к клатчу. Но, в отличие от предыдущих матчей, Миннесота сумела выстоять и вырвать победу.

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Самым результативным игроком встречи стал как раз-таки Эдвардс, набравший 29 очков, 10 подборов и 9 передач при 6 потерях. Стоит отметить, что звезда Далласа Лука Дончич оформил трипл-дабл из 28 очков, 15 подборов и 10 передач.

Даллас - Миннесота 100:105 (20:27, 29:22, 24:29, 27:27)

Даллас: Дончич (28 + 15 подборов + 10 передач), Ирвинг (16), Гэффорд (12 + 8 подборов + 3 блок-шота), Вашингтон (10), Джонс (9) - старт; Харди (13), Грин (5), Экзам (5), Клебер (2), Пауэлл (0).

Миннесота: Эдвардс (29 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь), Таунс (25), Конли (14 + 7 передач + 4 перехвата), Гобер (13 + 10 подборов), МакДэниэлс (10) - старт; Александер-Уокер (6), Рид (6), Андерсон (2 + 3 перехвата).

Счет в серии 3-1

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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