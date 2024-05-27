Двукратный чемпион НБА умер от рака

Член Зала славы баскетбола Билл Уолтон скончался.

Легендарный спортсмен умер в 71 год от рака.

Hall of Fame center Bill Walton has died of cancer, the NBA says. He was 71. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 27, 2024

Уолтон – двукратный чемпион НБА (1977, 1986). Он становился MVP лиги, MVP финала, а также участвовал в Матче всех звезд. В 1996 году Билл вошел в список 50 величайших игроков в истории лиги.

В карьере он выступал за Портленд, Клипперс и Бостон.

Ранее сообщалось, что умер известный журналист и комментатор Сергей Савелий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!