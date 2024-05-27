Двукратный чемпион НБА умер от рака
Легендарный Билл Уолтон является членом Залы славы.
Член Зала славы баскетбола Билл Уолтон скончался.
Легендарный спортсмен умер в 71 год от рака.
Hall of Fame center Bill Walton has died of cancer, the NBA says. He was 71.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 27, 2024
Уолтон – двукратный чемпион НБА (1977, 1986). Он становился MVP лиги, MVP финала, а также участвовал в Матче всех звезд. В 1996 году Билл вошел в список 50 величайших игроков в истории лиги.
В карьере он выступал за Портленд, Клипперс и Бостон.
Ранее сообщалось, что умер известный журналист и комментатор Сергей Савелий.
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