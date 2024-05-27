iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Двукратный чемпион НБА умер от рака

Легендарный Билл Уолтон является членом Залы славы.
Вчера, 21:38
Билл Уолтон / Getty Images
Билл Уолтон / Getty Images

Член Зала славы баскетбола Билл Уолтон скончался.

Легендарный спортсмен умер в 71 год от рака.

Уолтон – двукратный чемпион НБА (1977, 1986). Он становился MVP лиги, MVP финала, а также участвовал в Матче всех звезд. В 1996 году Билл вошел в список 50 величайших игроков в истории лиги. 

В карьере он выступал за Портленд, Клипперс и Бостон.

Ранее сообщалось, что умер известный журналист и комментатор Сергей Савелий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг
Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:40
Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг
Европа13:20
Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Другие страны13:13
Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий
ММА12:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа12:39
"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси
Евро-202412:12
Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав
Бокс11:54
Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном
Формула 111:46
Альпин рассматривает отстранение Окона от Гран-при Канады
Киберспорт11:31
Еволюція кіберспорту: від хобі до професійної галузі
Европа11:21
Бавария может усилиться одним из самых перспективных испанских вингеров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK