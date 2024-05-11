iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Умер известный журналист и комментатор Сергей Савелий

Он боролся с болезнью и ушел из жизни в 68 лет.
Сегодня, 16:38
Сергей Савелий / Суспільне Спорт
Сергей Савелий / Суспільне Спорт

Умер известный украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий.

Информацию о смерти Суспільному Спорт подтвердили его родные.

Савелий в последнее время боролся с заболеванием и ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Читай также: Умер экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Заслуженный журналист Украины более 40 лет работал на Общественном вещании, из них 37 - в спортивной редакции.

Савелий освещал десять Олимпийских игр с места событий, в частности, комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Олимпиады - в 1994 году в Лиллехаммере. Также он комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Дончич рискует пропустить третий матч серии плей-офф с Оклахомой Дончич рискует пропустить третий матч серии плей-офф с Оклахомой
Ломаченко озвучил свою главную мотивацию на бой с Камбососом Ломаченко озвучил свою главную мотивацию на бой с Камбососом
Чемпион НБА 2021 года согласился возглавить Финикс Санз Чемпион НБА 2021 года согласился возглавить Финикс Санз
Экстра-лига по футзалу: ХИТ, Ураган, Энергия и SkyUp вышли в полуфинал Экстра-лига по футзалу: ХИТ, Ураган, Энергия и SkyUp вышли в полуфинал
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

НБА18:25
Дончич рискует пропустить третий матч серии плей-офф с Оклахомой
Бокс18:04
Ломаченко озвучил свою главную мотивацию на бой с Камбососом
НБА18:00
Чемпион НБА 2021 года согласился возглавить Финикс Санз
17:45
Экстра-лига по футзалу: ХИТ, Ураган, Энергия и SkyUp вышли в полуфинал
Украина17:35
УПЛ: Минай обыграл Ворсклу, Оболонь сыграла вничью с Рухом, а Шахтер - с Динамо
Украина17:30
Ни Оболонь, ни Рух так и не смогли отправить мяч в сетку ворот соперника
Европа и мир17:25
Чемпионат мира по хоккею-2024: Канада обыграла Великобританию, Франция уступила Казахстану
Бокс17:12
Тренер Уайлдера назвал потенциальных соперников после двух уже запланированных боев
Киберспорт16:55
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей Astralis - Vitality, MOUZ - compLexity
Европа16:49
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK