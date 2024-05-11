Умер известный журналист и комментатор Сергей Савелий

Он боролся с болезнью и ушел из жизни в 68 лет.

Умер известный украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий.

Информацию о смерти Суспільному Спорт подтвердили его родные.

Савелий в последнее время боролся с заболеванием и ушел из жизни в возрасте 68 лет.

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Заслуженный журналист Украины более 40 лет работал на Общественном вещании, из них 37 - в спортивной редакции.

Савелий освещал десять Олимпийских игр с места событий, в частности, комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Олимпиады - в 1994 году в Лиллехаммере. Также он комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.

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