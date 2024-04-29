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Умер экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко

В последние годы жизни специалист боролся с раком.
Сегодня, 09:55
Михаил Фоменко / Getty Images
Михаил Фоменко / Getty Images

Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко.

Как сообщает Ассоциация футбола сумской области, специалист ушел из жизни в 7 утра в понедельник, 29 апреля, в возрасте 75 лет.

Напомним, Михаил Иванович - воспитанник сумского Спартака, за который и начинал карьеру, затем играл за луганскую Зарю и киевское Динамо.

В составе столичного клуба трижды становился чемпионом СССР, дважды брал Кубок СССР, а также выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Был вынужден завершить карьеру игрока из-за проблем со спиной, а в качестве тренера работал в целом ряде клубов и сборных. Вместе с Динамо выигрывал чемпионский титул УПЛ и Кубок Украины.

С 2012 по 2016 год тренировал сборную Украины, с которой пробился на Евро-2016.

В последние годы украинский специалист имел проблемы со здоровьем, летом прошлого года стало известно, что Михаил Иванович борется с раком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Фоменко

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