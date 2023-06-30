У экс-наставника сборной Украины диагностирован рак

Михаил Фоменко сообщил, что в данный момент борется с болезнью

Экс-наставник сборной Украины Михаил Фоменко борется с раком. Об этом сообщил сам специалист в комментарии изданию Sportnews.

Фоменко позвонили, чтобы спросить, что он думает о перспективах "желто-голубых" на что он ответил, что не может сейчас говорить так как проходит лечение.

"Не могу говорить, онкология, лечусь", - заявил 74-летний украинец.

Отметим, что Михаил работал в сборной с 2012 по 2016 год. Также он успел повозглавлять такие клубы, как Металлист Харьков и Динамо Киев.