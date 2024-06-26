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Баскетбол

Хьюстон заинтересован в обмене Дюранта

У Рокетс есть целый план, как провернуть трейд Кей Ди.
Сегодня, 13:41
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Хьюстон Рокетс собираются шокировать НБА еще одним громким трейдом.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Хьюстон намерен организовать обмен звездного форварда Финикс Санз Кевина Дюранта.

Об этом стало известно после того, как Рокетс провели обмен драфт-пиками с Бруклин Нетс.

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Хьюстон вернул Бруклину выбор в первом раунде 2026 года в обмен на выбор в первом раунде 2027 года, который принадлежит Финиксу. При этом Рокетс также получили право обменяться выбором Хьюстон/Oклахома на пик Санз в первом раунде 2025 года.

"Хьюстон хочет обменять Кевина Дюранта, и это станет намного проще, если они смогут вернуть Нетс пики Санз, от которых они отказались по сделке с Дюрантом", — сообщил Вожнаровски.

"Санз заявили, что пока сохраняют Дюранта, но в следующем сезоне ситуация может измениться. Теперь у Хьюстона есть пики, которые могут уговорить Финикс".

 

При этом Вожнаровски добавил, что Хьюстон готов "действовать агрессивнее" и в других местах, если фронт-офис клуба поймет, что им не удастся выменять Дюранта.

В прошедшем сезоне 35-летний Дюрант принял участие в 75 матчах, в которых набирал в среднем 27,1 очка, 6,6 подбора и 5,0 передачи. Однако в плей-офф он не спас Финикс от свипа Миннесоте в первом раунде.

 

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